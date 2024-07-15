Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі

Україна перебуває в війні, тож наступ завжди може бути.

Слова керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова стосовно наступу Росії з півночі неправильно зрозуміли. Про це на пресконференції 15 липня сказав президент України.

Він сказав, що дзвонив Буданову стосовно цитованої медіа його заяви щодо того, що Росія наступатиме на північні області України. Той йому сказав, що його не зовсім правильно зрозуміли.

"Ми розуміємо, що наступ може бути: ми з вами у війні з руськими. Наступ просто може бути. Я вважаю, що на сході – найскладніша ситуація", – сказав він.

"На Харківщині зроблена серйозна робота, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, затягнула ця зупинка туди війська з різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону", – сказав він.