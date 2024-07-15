Обіцяної Україні кількості F-16 поки недостатньо для боротьби з Росією на рівних

Задля збільшення кількості Київ веде переговори з представниками різних штатів, які зі свого боку тиснуть на центральну владу.

Рішення про надання Україні винищувачів F-16 є стратегічним, але обіцяна кількість літаків поки що стратегічною не є. Київ розраховує на збільшення кількості цих літаків і веде задля цього переговори з представниками різних американських штатів, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції 15 липня.

Він відмовився назвати точну кількість літаків, які станом на зараз пообіцяли українцям. Однак ці винищувачі "точно зміцнять" Україну.

"Але чи достатньо цього, щоб боротися на рівних з російським повітряним флотом? Точно ні. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так. Говорив про це з Конгресом і президентом (США – Ред.)", – сказав президент.

Він пояснив, що представники Штатів, зокрема тих, де є військове виробництво, тиснуть на центральну владу, аби та допомагала Україні.

Зеленський також назвав головні потреби України: