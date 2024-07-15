У Пакистані уряд ініціює заборону політичної партії ув'язненого експрем'єра Хана

У Пакистані уряд ініціює заборону політичної партії ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана.
Про це повідомили у міністерстві інформації країни, пише Німецька хвиля.
Федеральний уряд передасть справу про заборону “Руху за справедливість” (PTI ‒ Pakistan Tehreek-e-Insaf) до Верховного суду.
“Ми вважаємо, що є достовірні докази того, що PTI слід заборонити”, ‒ заявив очільник міністерства Аттаулла Тарар. Йдеться, зокрема, про витік державної таємниці та підбурювання до заворушень.
Хан, який обіймав посаду прем'єр-міністра з 2018 по 2022 рік, був за гратами майже протягом року.
Кілька днів тому суд скасував вирок Хану у справі, пов’язаній з його шлюбом. Однак політик залишається у в'язниці за звинуваченням у підбурюванні до заворушень.
- Колишньому прем'єру пред'явлені численні обвинувачення у більше ніж 100 справах. Вироки в кількох справах суди призупинили або скасували.
- Хан стверджує, що справи проти нього є політично вмотивованими та мають на меті запобігти його поверненню до влади.