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У Пакистані уряд ініціює заборону політичної партії ув'язненого експрем'єра Хана

Федеральний уряд передасть справу про заборону “Руху за справедливість” до Верховного суду.

У Пакистані уряд ініціює заборону політичної партії ув'язненого експрем'єра Хана
Колишній прем'єр-міністр Пакистана Імран Хан
Фото: EPA/UPG

У Пакистані уряд ініціює заборону політичної партії ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана.

Про це повідомили у міністерстві інформації країни, пише Німецька хвиля.

Федеральний уряд передасть справу про заборону “Руху за справедливість” (PTI ‒ Pakistan Tehreek-e-Insaf) до Верховного суду.

“Ми вважаємо, що є достовірні докази того, що PTI слід заборонити”, ‒ заявив очільник міністерства Аттаулла Тарар. Йдеться, зокрема, про витік державної таємниці та підбурювання до заворушень.

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Хан, який обіймав посаду прем'єр-міністра з 2018 по 2022 рік, був за гратами майже протягом року.

Кілька днів тому суд скасував вирок Хану у справі, пов’язаній з його шлюбом. Однак політик залишається у в'язниці за звинуваченням у підбурюванні до заворушень.

  • Колишньому прем'єру пред'явлені численні обвинувачення у більше ніж 100 справах. Вироки в кількох справах суди призупинили або скасували.
  • Хан стверджує, що справи проти нього є політично вмотивованими та мають на меті запобігти його поверненню до влади.
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