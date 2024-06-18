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Уряд Індії дозволив переслідування букерівської лауреатки Рой за слова 14-річної давнини

Рой в 2010 сказала, що Кашмір ніколи не був невід'ємною частиною Індії.

Індія дозволила слідство проти однієї з найвідоміших своїх письменниць, лауреатки Букерівської премії Арундгаті Рой, за висловлені 14 років тому погляди, пише BBC. Минулого тижня індійська влада схвалила переслідування авторки за суворими антитерористичними законами.

Закон про боротьбу з протиправною діяльністю сумно відомий тим, що обвинуваченим надзвичайно рідко призначають заставу, що часто призводить до років тримання під вартою до завершення судового розгляду. Уряду нинішнього прем'єра Нарендри Моді неодноразово закидали використання цього закону для тиску на критиків, зокрема журналістів і представників громадянського суспільства.

Індійській владі не сподобалися слова Рой про Кашмір – регіон, права на який заявили і Індія, і Пакистан.

"Кашмір ніколи не був невід’ємною частиною Індії. Це історичний факт. Навіть індійський уряд прийняв це, – сказала вона на одноденній конференції в Делі, організованій Комітетом зі звільнення політичних в’язнів у жовтні 2010 року.

У той час у контрольованому Індією Кашмірі вирували заворушення, які місцеві жителі описували як жорстоке повстання проти Індії.

За даними журналістів, юристи спантеличені рішенням переслідувати Рой через 14 років після її виступу. Дозвіл на її судове переслідування надійшов одразу після переобрання Нарендри Моді на третій термін.

  • Світове визнання Арунгдаті Рой приніс її перший роман – "Бог Дрібниць", який переклали понад 40 мовами та опублікували більш ніж 8 млн примірників. За цей текст письменниця отримала Букерівську премію. 
  • Окрім літературної діяльності, Рой є активісткою та займається правами людини і охороною. У 2019 Рой брала участь у львівському Book Forum. 
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