«Поселенці»: генеза вестерну через колоніальну історію

«Вестерн — це Америка»: вестерн як національний епос

Куля є свого роду рушієм цивілізації. Хоча її місія часто смертоносна, вона корисна й необхідна. Без кулі Америка ніколи не була б великою, вільною, об’єднаною й могутньою країною.

Програма шоу Баффало Білла

Фото: edition.cnn.com Вільям Фредерік Коді на прізвисько Баффало Білл, американський військовий, підприємець, антрепренер і шоумен

Фраза «Вестерн — це Америка» належить Джону Кітсесу, авторові першого великого дослідження американського вестерну, яке вийшло 1968 року і багато в чому окреслило класичне розуміння цього жанру. Поняття вестерну, на відміну від інших жанрів, часто виводять лише з аналізу кінотекстів (наприклад, у визначенні горору враховують глядацьку реакцію на фільм). Вестерн у такому розумінні складається з конкретної іконографії, сталої структури, визначених місця й часу, у межах яких розміщені події фільму. Це історії про американський Дикий Захід — територію колоній, що постійно розширювалася на Північноамериканському континенті з другої половини XVII століття до 1910-х, коли поняття фронтиру зникло й країну почали сприймати як єдину, цілісну і нерозривну.

У вузькому сенсі означення «Дикий Захід» поширюється лише на період з кінця Громадянської війни у США. Фронтир, тобто лінія розмежування між уже завойованими та ще не завойованими територіями, є ключовим для вестерну. Не тільки для самих фільмів, а й для конструювання цього поняття в кінознавстві. Вестерн часто розглядали через дихотомії. Найважливішими для класичного вестерну були протистояння саду / пустелі (тобто цивілізації і дикості) й беззаконня / закону і порядку. Чи не найбільше вплинула на розуміння вестерну власне через ці категорії творчість Джона Форда. Режисера вважають одним з фундаторів вестерну як певного міфу (або епосу) про те, чим є Сполучені Штати Америки.

Вестерн часто порівнювали з класичним епосом. Цю практику, що існувала задовго до досліджень Кітсеса, можна назвати вдалою. Як і епос, вестерн обґрунтовує певний базис — політичний, суспільний, релігійний, лінгвістичний — для сучасності. Йому не треба бути історично коректним або навіть правдивим. Епос є текстом, який створює сам світ — тож вестерн (колективна праця декількох поколінь письменників, кіноробів, художників) є також епосом, цілісним поглядом на випробування, страждання й перемоги, які викарбували велику американську націю.

Фото: filmaffinity.com The Searchers, 1956), який вважають художньою вершиною жанру вестерну. Кадр з фільму Джона Форда «Шукачі» (англ., 1956), який вважають художньою вершиною жанру вестерну.

Звісно, можна подивитися на вестерн критичніше. Можна згадати, що тематика вестернів Форда просто замінила собою те величезне різноманіття фільмів, що в загальній практиці називалися вестернами і які не можна звести до примітивних формул, артикульованих у «вестерні за Фордом». Що вестерн — самокомпліментарна форма міфотворчості білих англомовних американців, які обмежували поняттям нації ту частину населення, що контролювала історичний наратив, відкидаючи або демонізуючи всіх інших. Можна згадати й епіграф до цього розділу: шоу Баффало Білла було шалено популярним у Європі та США протягом 50 років на межі ХІХ і ХХ століть; і саме постановні сцени цього шоу, на кшталт облоги повозок поселенців індіанцями або полювання на буйволів у своїй рудиментарній формі визначили ті сюжети, що стануть основою вестерну. У той час винесена в епіграф фраза з програмки перфектно описувала загальну оцінку процесу просування переселенців на Захід. Сьогодні, через приблизно 120 років після написання, ця фраза вже не виглядає як тріумф американської нації — радше як зізнання у власних злочинах.

Саме таке розуміння вестерну (не як закарбована формула, а як динамічна структура, інтерпретація якої залежить від часу й ідентичності глядачів) найважливіша для цього тексту. Вестерн, як довела історія, належить не тільки білому населенню США, бо не тільки воно дивиться ці фільми. У період німого кіно й у 1930-ті вестерн був головним за кількістю жанром американського кінематографу. Під час активної глобальної експансії кіно США, яка розпочалася після Першої світової війни, вестерн майже підмінив репрезентацію Америки для решти світу. Утім Голлівуд не контролював ані самого наративу, ані того, як глядачі розуміли ці фільми.

Фото: imdb.com The Big Trail,1930 Кадр з вестерну,1930

«Підемо відковбоїмо його»: вестерн як інструмент колоніалізму

Mama alobaki, soki moninga abeti yo, yo pe obeti ye (Мама каже, якщо тебе вдарив однокласник, вдар його у відповідь).

Конголезьке прислів'я

Саме із цієї фрази історик Дідьє Гондола починає розділи книги «Тропічні ковбої: вестерни, маскулінність і насильство в Кіншасі» (2016), присвячені феномену біллів (від Баффало Білла) — субкультури молоді в тоді ще колоніальному Леопольдвілі, столиці бельгійського Конго, в 1950-х роках, яка склалася під безпосереднім впливом американських вестернів. Згідно із задумом колонізаторів, ковбойські фільми мали вчити африканське населення, що біла людина (ковбой) завжди перемагає, а її культура і є цивілізацією. Але сталося зовсім не те, чого прагнули колоніальна влада й місіонери, очікуючи від вестернів і західного кіно загалом миротворчого ефекту щодо колонізованих підданих.

Як дивляться кіно домінантної культури колонізовані суб’єкти — питання, якого до останнього часу майже не вивчали. Та й сприйняття й активність глядачів під час фільмів, особливо з іншої культури, досліджені мало. Чи не першим серйозним напрямом у кінознавстві, який включив глядачів у розуміння того, чим є фільм, були феміністичні студії (хоча, звісно, феміністична критика фокусувалася на гендері й мало цікавилася класовою, етнічною, культурною, соціальною ідентичністю глядачів і глядачок). Утім за останні 50 років ця ситуація повільно змінювалася.

Чи справді вестерни були інструментом колонізації? Безперечно, американські вестерни були найбільш поширеним компонентом кінодієти в тих частинах світу, куди зміг простягнути руки Голлівуд. А це стосувалося суттєвої частки населення Земної кулі. Стале уявлення про американців як суцільних ковбоїв зафіксовано вже 1913 року в Гондурасі — і це демонструє широту експансії американського кіно, що навіть на той час, коли Голлівуду ще не існувало, складалося переважно з вестернів. Утім складно з’ясувати, чи давало просування вестернів бажаний ефект, чи, може, вестерн просто був домінантною кіноформою, до якої, з різними результатами, долучилися глядачі з усього світу. У нас немає даних, щоб відповісти на це питання. Єдиною великою територією, яку послідовно вивчали з погляду впливів навмисно насаджуваного колоніальною владою вестерну на колонізоване населення, була Центральна і Південна Африка 1940–1950-х, зокрема британські колонії та бельгійське Конго.

Фото: надано Revue Noire/Jean Depara Ковбой Ендрада з Кіншаси

У 1942 році президент Британського інституту кінематографії Олівер Белл вирушив африканськими колоніями Британії, щоб вивчити кінорепертуар африканських підданих імперії та визначити, як його можна поліпшити. Після консультацій з представниками колоніальної влади він поділився висновками в листі до одного консультанта: «До місцевих треба ставитися як до дітей 10 років, тобто… їм треба показувати екшн-фільми на кшталт вестернів». У той час «цивілізаційний вплив» вестернів не підважували навіть місіонери, чиї неоковирні спроби створити власне просвітнє кіно (на кшталт «Година» — про чесноту пунктуальності, «Чистота в домі» — про домогосподарство, «Чистота тіла» — про гігієну) не мали популярності серед місцевого населення. Вестерни — то була інша справа. В Африці не демонстрували того, що вважають класикою вестерну; більшість репертуару складали серіалізовані вестерни 1930-х категорії Б, серед яких особливо виділялася «Самотня зірка». Ці фільми були настільки цензуровані, що неможливо було зрозуміти сюжет, та це жодним чином не впливало на їхній успіх. Адже сприймали їх переважно через фізичні дії головного героя, зазвичай ковбоя.

Серед описів переглядів біоскопа (так у колоніальній Африці називали кінопроєктор) чи не найцитованішим є опис, записаний антропологинею Гортензією Паудермейкер у 1950-х роках у Південній Родезії:

«Під час фільму чоловіки, жінки й діти підскакували, нахиляючись уперед і напружуючи м’язи з кожним стусаном, що його давав ковбой. Стояв такий ґвалт, що його, мабуть, було чутно за кілька миль. <...> Під час ковбойських фільмів стримувана агресія вивільнялася всією аудиторією; африканці ставали вільними і тріумфували. Індивідуальне задоволення було підсилене тим, що його розділяли тисячі інших, голосно виражаючи емоції. Фільми викликали куди більше захоплення і мали більш відкрите емоційне залучення, ніж недільні племінні танці».

Соціальний характер перегляду вестернів в Африці колоніального періоду відзначали абсолютно всі, хто досліджував його. Влада, зокрема місцеві з європейською освітою, залучені до управління колоніями, дивилися на таку практику як на варварську. Іронічно, колоніальний кінотеатр в Африці був саме тим, що так прагне зберегти кінотеатральна культура сьогодні — практикою спільного перегляду і єднання через кіно. Причому в Африці рівень єднання був такий, якого в Європі та США ніколи не було й не буде.

Африканці ідентифікували себе у фільмах не з індіанцями. Їхнім героєм був саме ковбой — фігура, що завжди перемагає ворогів і тріумфує у фіналі. Така глядацька стратегія виявилася для колоніальної влади неприємним сюрпризом. Його пояснювали неправильним розумінням контексту фільму — утім така глядацька поведінка повністю збігається з тим, як дивляться кіно й у «цивілізованих» суспільствах. За задумом колонізаторів, африканці мали дивитися на ковбоя як на рушія цивілізації, що приносить їм мир, закон й інші блага. Самого ж ковбоя, білу людину, глядачі мали б ідентифікувати з колоніальними господарями. Насправді пересічний африканець ідентифікував себе з ковбоєм, а колір шкіри не мав жодного значення. Отже, сприйняття вестерну населенням колоніальної Африки виявилося трансгресивним і емансипувальним, що призвело до цікавих наслідків.

Фото: Revue Noire/Jean Depara/cnn.com Кіншаські ковбої-білли (за годинниковою стрілкою, починаючи знизу ліворуч): Мета, Андрада, Губерт Кунгуніко та Рой (або Тереза Муяка).

Таке сприйняття можна назвати класичним прикладом транскультурення — цей термін використовували етнографи, а в постколоніальних дослідженнях його популяризувала дослідниця Мері Луїз Претт. Транскультурення є феноменом зони контакту різних культур, коли маргінальна (підпорядкована) культура сприймає інформацію, надану їй домінантною культурою метрополії не так, як остання цього хоче. Хоча населення колоній не може припинити сам потік інформації, воно може обирати з нього лише те, що відповідає його потребам, і надалі використовувати на свою вигоду. Згадки про “ковбойські” субкультури в Африці починаються вже з кінця 1940-х років. У майже однаковому вигляді вони зафіксовані в Кенії, Нігерії, Замбії, Родезії, Зімбабве і Танзанії. Майже завжди це були групи чоловіків, що одягалися як ковбої й копювали ритуалізовану поведінку, жести та знаки з вестернів. Один з колоніальних управлінців у танзанійському Дар-ес-Саламі в 1950-х писав: “ці “ковбої” відтворюють ідіоми “крутої” говірки, сутулення, ходу “небезпечної людини” з фільмів; шалено популярний вестерн детально вчить їх також тому, який одяг супроводжує таку поведінку”. Саме слово “ковбой”у Леопольдвілі фіксується в ужитку як дієслово: його часто використовували у фразах типу “підемо його відковбоїмо”.

Різні сучасні дослідники оцінюють це явище однаково – принаймні вони солідарні у тому, що вестерни стали для африканського населення моделлю. Через запозичені з вестернів ритуали насильства і домінації африканці конструювали нову урбаністичну маскулінну ідентичність. В цьому, звісно, також є іронія, адже вестерн не був урбаністичним жанром – але в той час Африка урбанізувалася дуже активно, і фільми демонстрували саме в містах, навколо яких були зосереджені виробництва й шахти. Ця нова урбаністична ідентичність була також антиколоніальною: персонаж ковбоя передбачав обов’язкову перемогу над ворогом, а першим ворогом для африканців була саме колоніальна влада. З-поміж іншого, ця ідентичність дозволяла відповідати насильством на насильство влади.

Саме тому у початок цього розділу винесена сучасна конголезька поговорка, яку Дід’є Гондола вважав такою значущою. Вона демонструє як цей паттерн насильства став настільки розповсюдженим, що змінив навіть носія. Тепер порада бити у відповідь йде не від не чоловічої субкультури, а від матері хлопчика – отже, така поведінкова модель стала загальновживаною. Утім у 1950-х таке конструювання ідентичності стосувалося виключно чоловічих груп, тобто було формуванням маскулінності. Тепер за це платять велику ціну інші гендерні і вікові групи, які не належать до “ковбоїв” і часто стають об’єктом насильства – адже було б великою хибою розуміти ковбойські субкультури як самосвідому силу, що суто чинила спротив колоніальній владі. Це абсолютно не так. Роль і вигляд цих груп коливалися від чудернацько одягнених вуличних банд до складно організованих, територіальних угруповань з дуже чітким кодексом поведінки ( як білли в Леопольдвілі).

Фото: Revue Noire/Jean Depara/cnn.com Ковбої з Кіншаси

Однак з погляду протидії колоніалізму це вкрай неоднозначне явище виявилося корисним. У своєму дослідженні Гондола переконливо продемонстрував як білли (чи не найбільш розвинена і складно влаштована ковбойська субкультура серед усіх африканських) відіграли величезну роль у січневих заворушеннях в Леопольдвілі 1959 року, від яких почався процес здобуття незалежності Конго. Саме білли не дали згаснути локальним заворушенням, що стартували в районі Абако, перекинули їх на інші райони міста, зробили їх масовими. І саме вони були найбільш завзятими спалювачами перших колоніальних інституцій, що припинили своє існування у Леопольдвілі – місіонерських шкіл.

Отже, чи був вестерн зброєю колоніалізму? Відповідь, як і раніше, не може бути ясною і чіткою. Безперечно був або міг бути – якщо враховувати намір, а не тільки безжальні правила ринку. Та чи працювала ця зброя за призначенням? Приклад Африки демонструє, що вона мала двогостре лезо.

“Догори дригом”: вестерн як критична модель у кіно

Чи можемо ми говорити, що саме американський вестерн, просякнувши в кінематографи інших націй, створив “глобальний вестерн” – жанр, що мусить звертатися саме до американської кіноформи? Варто відповісти на це питання перш ніж починати розмову про суміжні явища, як-от фронтир чи протистояння між автохтонним населенням і колоністами.

Відповідь буде залежати від того, про який час ми говоримо. Наприклад, австралійський (так званий “бушрейнджерський”) фільм початку XX століття і американский вестерн є двома незалежними жанрами, хоча їх часто зіставляють. В Австралії також був свій фронтір і своя історія колонізації – процес насильницького відвойовування території у місцевого населення. Однак бушрейнджерський фільм за своє коротке життя (від появи у 1906 до заборони в 1912) переважно розповідав історії, структуровані сутнісно відмінним від американського суспільством. До 1867 року це суспільство поповнювалося переважно каторжниками з Британської імперії. Тож бушрейнджерський фільм часто був історією втечі героя з каторги, оповіддю про його життя в буші (в неосвоєних територіях Австралії) і трансформацію у бушрейнджера (асоціального бандита).

Найбільш відомим австралійським бушрейнджером був Нед Келлі, який народився в Австралії, тож каторжником не був. Однак, на відміну від американського вестерна, екранізації його історії (їх було декілька) не були структуровані протиставленням дикості і цивілізації, саду і пустелі, білих і місцевих. Адже бушрейнджери, на відміну від ковбоїв, знаходилися посередині цієї дихотомії. Ставлення до бушрейнджерів в Австралії було неоднозначним – власне тому в 1911-1912 роках три австралійські штати, де мешкала переважна більшість колоністів, заборонили показ цих шалено популярних фільмів через їх буцімто поганий вплив. У пізніших австралійських “вестернах” 1970-х (“Шалений пес Морган”, “Еліза Фрейзер”) більш відчутний вплив американського жанру – та все одно вони звертаються до бушрейнджерського минулого і власних кінотрадицій, й називати їх вестернами без лапок було б актом колоніальної зверхньості.

Фото: kinorium.com Кадр з фільму 'Шалений пес Морган' 1970

Те саме можна сказати про фільми інших країн, які фіксували та інтерпретували історії колонізації. Майже всі вони були суміжними з американським вестерном за репрезентацією сторін протистояння. Наприклад, в аргентинському фільмі “Останній напад” (El Ultimo malon, 1919) про повстання індіанців-мокові 1904 року є типове для вестерна протистояння “диких” тубільців і “цивілізованих” білих поселенців. І це зрозуміло, адже, як і у вестернах, його автори представляти точку зору і цінності не автохтонного населення, а поселенців-колоністів. Та чи є цей фільм вестерном? Якщо сприймати “вестерн” як вічну сутність, сформовану на небесах і відгадану американським кінематографом – то безперечно так. Якщо ж вважати “вестерн” жанром, що історично склався в конкретній культурі для каналізації культурно специфічних і досить однобоких наративів – то ні. На той час конвенції американського вестерна ще не склалися, щоб вплинути на аргентинський та інші кінематографи.

Але якщо подивитись на пізніший час, коли глобальний світ вже був опромінений голлівудським вестерном, то доведеться говорити про його вплив на кінематографи інших країн. Наслідування вестерну, антитеза вестерну, переосмислення вестерну, заперечення вестерну – конвенції “вестерну” залишалися відправною точкою для сотень конкретних фільмів (і навіть течій) по всьому світу. Найбільш відомим прикладом буде, звісно, італійський (а частково іспанський і французький) спагетті-вестерн, що з’явився в результаті інтертекстуального впливу американського вестерна. Ці країни мали свою історію “колоніальних звитяг” (як це сприймали у 1960-х), але спагетті-вестерн настирливо розповідав історії про чужий для нього американський Дикий Захід, додаючи нехарактерні для жанру обертони и розповідаючи історії поза діапазоном класичного вестерна (наприклад, історії жіночої помсти або історії з анти-гепі-ендом).

Фото: kinorium.com Кадр з фільму 'Велика маленька людина' (1970) Артура Пенна

Варто також подивитися на ті кінотексти, що були більш різкою і критичною реакцією на класичний вестерн. Більшість з них (і це логічно) належать кінематографу США: з кінця 1960-х там починається великий і безжальний період ревізії цього жанру. Нові вестерни не малюють героїчну картину окультурення диких прерій, де на гладенько поголених конях їдуть чисто вимиті герої, які ще й співають дуетом щось пафосно-героїчне. Вже “Велика маленька людина” (1970) Артура Пенна стала величезною скалкою в дупі американського національного міфотворення. У нових вестернах бачимо цинізм і нігілізм (фільми з Клінтом Іствудом), бруд (тут золотим медалістом є “Маккейб і місіс Міллер”), кардинально інше зображення автохтонного населення США (“Ієремія Джонсон”, “Велика маленька людина”), витрушування з настінної музейної ковдри американських міфів і персонажів на кшталт Баффало Білла (“Баффало Білл і індіанці або Урок історії від вождя Сидячого Буйвола”).

Вестерни 1970-х деконструювали класичний американський епос через зображення насильства, несправедливості і лицемірства білих колоністів. З’явився навіть “чорний вестерн”, героями якого були ковбої з чорним кольором шкіри (наприклад, “Босс нігер”). Слід зауважити, що “чорні вестерни” існували ще в 1930-ті, але тоді абсолютно всі персонажі в них були чорні – ці екстремально дешеві фільми створювали саме для чорного населення, тому що кінотеатри в США, зокрема в південих штатах, були тоді сегрегованими. У фільмах 1970-х чорні ковбої були інтегровані у суспільство усіх кольорів і культур, і расове питання ці стрічки акцентували чи не найбільше. Критична оцінка вестерну як жанру, як сталих меж і хронології продовжується в кіно США до сих пір. Останній яскравий приклад – “Вбивці квіткової повні” Мартіна Скорсезе.

Фото: kinorium.com Кадр з фільму 'Вбивці квіткової повні'

Але й поза межами США вестерн викликав гостру реакцію, що спричинила появу декількох цікавих, цінних, класичних кінотворів. У 1960-ті тропами вестерну користувалося “Третє кіно”, назване так за маніфестом аргентинських режисерів Фернандо Соланаса і Октавіо Гетіно. Взагалі латиноамериканське політичне кіно (у 1960-1970-ті воно відкинуло як голлівудську модель, так і модель творчого висловлювання авторів у арт-кіно, виплекану різноманітними європейськими хвилями) було найбільш щільним антиколоніалістським корпусом фільмів в історії кінематографу. Воно не запозичувало модель вестерну щоб розповісти власну історію про зустріч автохтонного населення з колоністами, а створювало власні моделі – як це зробив, наприклад, Мануель Перейра душ Сантуш у “Яким ж смачним був мій французик” (Como Era Gostoso o Meu Francês, 1971).

Водночас, один з найбільш відомих латиноамериканських режисерів того періоду, бразилієць Глаубер Роша, декілька разів використовував вестернові моделі для своїх історій про “соціальний бандитизм” – але робив це субверсивно. Можна також згадати “кислотний вестерн” “Кріт” (El topo, 1970) чилійця Алехандро Ходоровські, де нормальні структури класичного вестерна теж стоять догори дригом. Або ямайський “Тернистий шлях” (The Harder they Come, 1972), що відпочатку встановлює зв’язок з вестерном: його герої йдуть в кіно на один з найвідоміших спагетті-вестернів “Джанго”.

Фото: bfi.org.uk Кадр з фільму 'Тернистий шлях' 1972

Звісно, до антиколоніального характеру переважної більшості латиноамериканських фільмів варто ставитися обережно, адже їх творці вважали, що долучаються до великої битви між американським колоніалізмом (який нікуди не дівся) і СРСР (читай – Росією), який вони вважали великим захисником всіх знедолених і підкорених. Хоча насправді ця країна була не менш хижою імперією. І досі нею є, як ми всі знаємо.

У наш час вестернову модель в її наївному класичному модусі фактично не використовують. Поза межами США сучасний “ветерн” – це майже завжди переосмислення, емоційне тло якого коливається від дуже розлюченого до іронічного. Але все ж відштовхуєтся воно від модели, що починається з вестерна. В цьому сенсі “глобальний вестерн” (причому саме з постколоніальним, емансипативним дискурсом) є досить помітним явищем. “Слідопит” (The Tracker, 2002) австралійця Рольфа Де Гіра використовує класичний вестерновий сюжет, але доходить абсолютно некласичних висновків. Індонезійський “Марліна-вбивця у чотирьох актах” (Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak, 2017) Молі Сурія використовує іконографію і ситуації з спагетті-вестерна, але створює виразно феміністичне висловлювання про індонезійську сучасність. Бразильский “Бакурау” (Bacurau, 2019) Клебера Мендонси Фільо є інверсією класичної фабули “білі поселенці-дикі індіанці”. І всі ці, кожен на свій унікальний лад, чудові фільми є лише верхівкою айсбергу.

“Поселенці”: вестерн як етап суспільної боротьби

“Поселенці” (Los Colonos, 2023) Феліпе Ґальвеза так само неможливо зрозуміти поза історією вестерну та його інтерпретацій, переосмислень, заперечень і мутацій. Навіть сам режисер говорить, що орієнтувався, зокрема, на фільми Джона Форда. Але чи можна уявити такий фільм у доробку Джона Форда? Навіть в його кошмарі – ні. І хоча “Поселенців” насправді важко назвати “емансипативним”, це дуже сучасний вестерн з погляду на його суспільну функцію.

Цей драматизований фільм з вигаданим сюжетом розповідає про персонажів з точними історичними відповідниками. Його два найважливіші герої є історичними фігурами, причому такими, що офіційна історія Чілі ніколи не поєднувала їх разом, аж до останніх 15 років. І причина зрозуміла. Перший, на ім’я Александр МакКлейн, є огидним злочинцем на прізвисько “Червона свиня”, що вбивав, ґвалтував і грабив мешканців Вогняної Землі на початку ХХ століття. Іншого звати Хоче Менендес – він один з фундаторів сучасного Чілі; на початку ХХ століття він володів половиною чілійської частини острову, де розводив овець. Його бізнес був пов’язаний з вовняною промисловістю Британії – тому на острові було так багато британців. Офіційна історіографія Чілі замовчувала, що перший працював на другого. І що злочини МакКлейна мали системний характер, спрямований лише проти однієї з груп населення острову. Тієї, що так заважала чілійським “поселенцям” розводити овець – народу селькнамів.

Звісно, фільм “Поселенці” багато в чому зумовлений і стандартами вестерну, й іншими колоніальними творами. Наприклад, його сюжетну прогресію можна порівняти з “Серцем темряви” Джозефа Конрада та його кінематографічними ітераціями на кшталт “Апокаліпсису сьогодні” (що, в принципі, натякає, на те, що історія закінчиться зустріччю з божевільними полковником). Втім, це також і безперечна ревізія вестерну – тому структура “Поселенців” вже не має підкорятися його наративу. Друга половина фільму свідомо присвячує себе не історичним подіям, а їх оцінці. Вона стає їдким коментарем до самих підвалин країни і до формування історичних наративів, що зрештою перетворюються на художні твори, міфи, епоси (на кшталт самого вестерну).

Фото: Wiki Кадр з фільму 'Поселенці' (Los Colonos)

Динамічна інтерпретація вестерну “Поселенцями” створює багато подвоєнь; та це наслідування канонам не сприймається як шанобливий омаж. Вже назва фільму починає розмову про евфемістичний зсув значень слів, що має безпосереднє відношення до того, як ми розповідаємо про ті чи інші події. Слово los colonos сьогодні перекладають як “поселенці” чи “переселенці”, але воно дає назву фільму про часи, коли “колоністи” ставали тим, що далі визначатимуть як “чілійців” вже об’єднаної країни. Яка викине з історичної оповіді про себе автохтонне населення. (Це, до речі, та сама проблематика, яка додає палива у фільм “Вбивці квіткової повні” – він проблематизує визначення “об’єднаної країни” та норм класичного вестерну як певного історичного дискурсу).

Ця подвоєність зберігається і в контексті навколо фільму. З одного боку, поворот гвинта відбувся: це фільм, що з’явився під час боротьби в Чілі за визнання на рівні сенату самого факту геноциду селькнамів, яка почалася 2007 року. У 2014-му іспанський історик Хосе Луїс Алонсо Марчанте випустив дослідження “Менендес – король Патагонії”, в якому детально висвітлив роль головного героя книги у системному винищені селькнамів. У березні 2019-го акт визнання геноциду селькнамів підтримала нижня палата парламенту Чілі. 5 листопада 2019-го пам’ятник Менендесу в столиці регіону Пунта-Аренас звалили.

Фото: steinbrennermueller.de Кадр з фільму 'Поселенці' (Los Colonos)

Однак вища палата парламенту досі не визнала геноцид селькнамів. Уважність до процесу називання речей, між іншим, так само фіксується в реальності, як і в назві фільму. Наприклад, через чудернацький аргумент щодо побоювання репарацій від нащадків (яких залишилося близько 200) цей процес пропонували назвати “вимиранням селькнамів”. На це зреагували самі селькнами, зауваживши, що в них в цій країні й так не багато прав, тож офіційне визнання, що вони “вимерли”, остаточно вирішить всі їх проблеми. Одна з головних вулиць Пунта-Аренас досі носить ім’я Хосе Менендеса – її колись назвали так за наказом Піночета.

Ґальвес фільмував “Поселенців” саме на Вогняній землі, що забезпечило фільму шалені труднощі – більшість цих територій досі належать нащадкам тих, хто наказував людям на кшталт “Червоної свині” МакКлейна позбуватися місцевих. Влітку цей фільм вийде в український прокат, але його режисер досі не добився цього в рідній країні.