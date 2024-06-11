Мінкультури зазначає, що обрання до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини – це історична подія для України.

Сьогодні, 11 червня, Україну вперше обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини на чотирирічний термін з дати обрання під час 10-ї сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у м. Париж.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

“Обрання до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини – це історична подія для України, важливий крок в охороні нематеріальної культурної спадщини”, – заявила заступник міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар під час засідання комітету.

Українська сторона висловила щиру вдячність державам-учасницям Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини за підтримку України у цьому важливому питанні.

“Україна у своїй діяльності неухильно дотримуватиметься духу і літери Конвенції, поділяючи її цінності. Ми прагнутимемо підвищувати повагу до живої спадщини, приділяти максимум уваги до охорони нематеріальної культурної спадщини України, яка є складовою національної безпеки, побудови сталого миру та культурної злагоди, а отже – базовим пріоритетом України”, – також сказала Анастасія Бондар.

Міністерство зазначає, що Україна подала свою кандидатуру наприкінці 2023 року на чотирирічний термін. Ратифікована Україною у 2008 році Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини сприяє ефективній охороні нематеріальної культурної спадщини на місцевому, національному, міжнародному рівнях, забезпечує повагу до неї, підвищення обізнаності про її важливість та визнання.

Також МКІП зауважує, що обрання України до Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини не лише сприяє позитивному іміджу держави, а й надасть можливість сприяти ефективному досягненню та виконанню цілей Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, а також зобов’язань, взятих на себе Україною, з виконання Конвенції.