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У Харкові може з’явитись стаціонарний “Фонтан виснаження” Павла Макова

Художник готовий подарувати його рідному місту.

&quot;Фонтан виснаження&quot; в ЄрміловЦентрі
Фото: facebook.com/YermilovCentre
"Фонтан виснаження" в ЄрміловЦентрі

На одному з будинків Харкова може з’явитись стаціонарна інсталяція Павла Макова “Фонтан виснаження”. Про це художник розповів в інтерв’ю LB.ua.

Із ініціативою встановити “Фонтан” в Харкові виступив Харківський літературний музей. “Це складна конструкція, за нею треба буде доглядати, періодично чистити, – каже художник. – Є загроза що можуть покрасти воронки – це ж бронза, цвєтмєт. Щоб запобігти вандалізму, можна було б повісити його на брандмауер, тоді він буде працювати як фонтан під час дощу.”

Маков також висловив сумнів, чи прийме цю ідею адміністрація Харкова: “В мене є сумніви, що наша влада проковтне назву “Фонтан виснаження”, бо вони ж усі кажуть про “Харків – залізобетон”. А мені це видається хибною концепцією, бо люди у Харкові з плоті і крові, вони гинуть.” 

У разі, якщо адміністрація надасть дозвіл на встановлення, Маков готовий передати місту роботу безоплатно: “Я не проти поставити свій “Фонтан”, і не тому, що хочу якось відзначитись – ні, моє его вже цілком задоволене і преміями, і виставками. Я хочу зробити це для Харкова, і мені не потрібні ніякі гонорари – лише гроші на продакшн. Я готовий зліпити нові воронки – напевне, потрібні будуть більшого розміру, – я зроблю все нове безкоштовно, ви тільки повісьте його.”

Павло Маков поруч із &quot;Фонтаном виснаження&quot; в музейному кварталі Відня
Фото: mqw.at
Павло Маков поруч із "Фонтаном виснаження" в музейному кварталі Відня

Про “Фонтан виснаження”:

  • Інсталяція Павла Макова “Фонтан виснаження” представляла Україну на 59-й Венеційській бієнале. Ця робота отримала близько 3,5 тис рецензів від світових медій.
  • Художник розробляв ідею, що лежить в основі інсталяції, починаючи з 1990-х. За цей час з локального коментаря до події з історії Харкова вона перетворилась на глобальну метафору виснаження матеріального світу, психологічного стану, стосунків людини з природою.
  • Зараз варіанти “Фонтана” можна побачити в музейному кварталі Відня та у харківському Єрмілов-Центрі.

Про Павла Макова:

  • Павло Маков – один з найвідоміших сучасних художників України, працює переважно в техніці офорта.
  • Академік Національної академії мистецтв України.
  • Лауреат Шевченківської премії 2018 року (проєкт «Paradiso Perduto», що складається з 11 ландшафтів дачного селища під Харковом).
  • Член Королівського товариства живописців і графіків Великої Британії.
  • Роботи Макова входять до колекцій Музея Вікторії і Альберта (Лондон), Національної галереї (Вашингтон), Бібліотеки Конгресу США (Вашингтон), Центру сучасного мистецтва (Осака), Музею Тіссен-Борнеміса (Мадрид), Національного художнього музею України (Київ) та ін.
  • Живе та працює в Харкові.

&quot;Фонтан виснаження&quot; на 59-й Венеційській бієнале
Фото: LB.ua
"Фонтан виснаження" на 59-й Венеційській бієнале

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