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У Харкові демонтували пам'ятник російському вченому Ломоносову

Пам'ятник Ломоносову демонтували в рамках реалізації закону про деколонізацію.

У Харкові демонтували пам'ятник російському вченому Ломоносову
У Харкові демонтували пам'ятник Ломоносову
Фото: Суспільне Харків

Сьогодні, 4 червня, у Харкові демонтували пам'ятник російському вченому Михайлу Ломоносову.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Зазначається, що демонтований пам'ятник знаходився у харківському районі Салтовка.

Пам'ятник демонтували в рамках реалізації закону про деколонізацію.

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"Позбавляємося залишків імперського минулого", - підтвердив речник міськради Юрій Сидоренко.

У липні минулого року звернення про демонтаж пам'ятника писав співзасновник громадської організації "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков.

  • У Харківському метрополітені провели дерусифікацію двох назв станцій – "Пушкінська" стала "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" – "Вокзальною".
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