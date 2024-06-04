У Харкові демонтували пам'ятник російському вченому Ломоносову

У липні минулого року звернення про демонтаж пам'ятника писав співзасновник громадської організації "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков.

Пам'ятник демонтували в рамках реалізації закону про деколонізацію .

Зазначається, що демонтований пам'ятник знаходився у харківському районі Салтовка.

Про це повідомляє Суспільне Харків .

Сьогодні, 4 червня, у Харкові демонтували пам'ятник російському вченому Михайлу Ломоносову.

Пам'ятник Ломоносову демонтували в рамках реалізації закону про деколонізацію.

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