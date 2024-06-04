У Харкові демонтували пам'ятник російському вченому Ломоносову

Сьогодні, 4 червня, у Харкові демонтували пам'ятник російському вченому Михайлу Ломоносову.
Про це повідомляє Суспільне Харків.
Зазначається, що демонтований пам'ятник знаходився у харківському районі Салтовка.
Пам'ятник демонтували в рамках реалізації закону про деколонізацію.
"Позбавляємося залишків імперського минулого", - підтвердив речник міськради Юрій Сидоренко.
У липні минулого року звернення про демонтаж пам'ятника писав співзасновник громадської організації "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков.
- У Харківському метрополітені провели дерусифікацію двох назв станцій – "Пушкінська" стала "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" – "Вокзальною".