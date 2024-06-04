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Буданов показав, які книги отримав із "Книжкового Арсеналу"

Керівник воєнної розвідки у зв'язку зі службою не зміг відвідати подію особисто.

Кирило Буданов показав, які книжки отримав з Книжкового Арсеналу
Фото: Начальник ГУР МО в Facebook
Кирило Буданов показав, які книжки отримав з Книжкового Арсеналу

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов показав у Facebook, які книжки отримав з фестивалю "Книжковий Арсенал"

У зв'язку з виконанням військових завдань він не зміг відвідати подію особисто. Однак йому вдалося отримати деякі тексти, представлені на "Арсеналі", зокрема – з автографами авторів. 

"Як і в усі часи, росія не припиняє спроб знищити українську думку: вбивати наших письменників, атакувати видавництва та поліграфічні підприємства. Але українська книга все одно воскресає з попелу ракетних ударів, живе, розвивається і продовжує надихати мільйони читачів і читачок в усьому світі", – прокоментував Буданов.

Він опублікував фото з книжками, отриманими з "Арсеналу":

  • роман Андрія Кокотюхи "Чорний ліс" про український повстанський рух під час Другої світової війни
  • нонфікшн Антона Савченка про історію Чорного моря "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря"
  • дослідження убивства очільника ОУН Євгена Коновальця авторства Олександра Кучерука, Юрія Черченка і Михайла Ковальчука
  • "Реймське Євангеліє" – двотомник, дослідження і факсиміле, унікальної пам'ятки, яку до Франції привезла в якості посагу київська княжна Анна Ярославна
  • "Лицар свободи" – збірка інтерв'ю убитого росіянами чеченського президента Джохара Дудаєва 
  • "Анатомія ненависті. Путін і Україна" авторства журналіста Сергія Руденка 
  • "Ми були солдатами молодими. Я-Дранґ – битва, що змінила війну у В'єтнамі" авторства генерала Гаролда Ґ. Мура, журналіста Джозефа Л. Ґелловея. Розповідає про битви у долині ріки Я-Дранґ – перші великі зіткнення між армією США і народною армією В'єтнаму
  • "Голодомор. Історія неусвідомленої травми" історика Віталія Огієнка – про ключові моменти та події, що призвели до геноциду. 

Цьогорічний міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" – вже дванадцятий. Він проходив 31 травня-2 червня.

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