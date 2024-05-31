Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
ГоловнаКультура

Режисерка і дослідниця театру Олена Апчел долучилася до Сил оборони

Дівчина збирається продовжувати громадську і волонтерську активність, наскільки це буде можливо. 

Режисерка і дослідниця театру Олена Апчел долучилася до Сил оборони
Олена Апчел
Фото: zbruc.eu

Режисерка і дослідниця театру Олена Апчел долучилася до Сил оборони. Вона вже підписала контракт.

Про рішення вона повідомила в Facebook. Олена наголосила, що пішла в військо заради людей і дому.

"Наше покоління має можливість боротися за волю і зберегти відроджене. Зараз я просто не уявляю як не стати частиною цього шляху. Хочу лише відповідати своїм цінностям і бути у найтемніші часи поряд з тими, хто десять з половиною років у цій війні", – сказала вона.

Апчел збирається продовжувати і волонтерську та соціальну активність, наскільки це буде можливо. 

Дівчина поки що не розголошує, де саме проходитиме службу.

"Пишаюся своїми новими побратимами і посестрами. Легко не буде, але я свідомо вибираю цей шлях, бо хочу додому в Крим і на Донеччину, хочу, щоб Харків вистояв, хочу щоб вистояли Дніпро і Запоріжжя, хочу відбудовувати Волноваху і Маріуполь, хочу, щоб всі наші люди в усіх містах були захищені. А для цього треба боротися", – сказала вона.

Захисниця потребує допомоги для закупівлі екіпірування. 

"Необхідним на перший час я забезпечена, але ви самі добре знаєте, що якісне і зручне треба купувати самостійно. Тому буду вдячна за підтримку. Збір цей буде завжди відкритий, коли екіпірую себе, буду допомагати підрозділу. А ви ж в курсі, що там завжди треба дрони, колеса, паливо, запчастини. Мої колеги і друзі з волонтерських організації, буду вдячна, якщо зможете відгукуватися з допомогою", – повідомила Олена.

Допомогти їй та її колегам можна за реквізитами:

  • Приват: 5363542108073025
  • Моно: 4441111137895375
  • Рахунок в злотих: 92 1240 1037 1111 0011 0162 0849. Отримувач: Olena Apchel
  • Рахунок в євро: 75 1240 6175 1978 0011 1194 0986. Отримувач: Olena Apchel

Олена Апчел – театральна режисерка і дослідниця. Читайте її матеріал "Про український театр і про те, як його змінила війна" на LB. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies