Режисерка і дослідниця театру Олена Апчел долучилася до Сил оборони. Вона вже підписала контракт.

Про рішення вона повідомила в Facebook. Олена наголосила, що пішла в військо заради людей і дому.

"Наше покоління має можливість боротися за волю і зберегти відроджене. Зараз я просто не уявляю як не стати частиною цього шляху. Хочу лише відповідати своїм цінностям і бути у найтемніші часи поряд з тими, хто десять з половиною років у цій війні", – сказала вона.

Апчел збирається продовжувати і волонтерську та соціальну активність, наскільки це буде можливо.

Дівчина поки що не розголошує, де саме проходитиме службу.

"Пишаюся своїми новими побратимами і посестрами. Легко не буде, але я свідомо вибираю цей шлях, бо хочу додому в Крим і на Донеччину, хочу, щоб Харків вистояв, хочу щоб вистояли Дніпро і Запоріжжя, хочу відбудовувати Волноваху і Маріуполь, хочу, щоб всі наші люди в усіх містах були захищені. А для цього треба боротися", – сказала вона.

Захисниця потребує допомоги для закупівлі екіпірування.

"Необхідним на перший час я забезпечена, але ви самі добре знаєте, що якісне і зручне треба купувати самостійно. Тому буду вдячна за підтримку. Збір цей буде завжди відкритий, коли екіпірую себе, буду допомагати підрозділу. А ви ж в курсі, що там завжди треба дрони, колеса, паливо, запчастини. Мої колеги і друзі з волонтерських організації, буду вдячна, якщо зможете відгукуватися з допомогою", – повідомила Олена.

Допомогти їй та її колегам можна за реквізитами:

Приват: 5363542108073025

Моно: 4441111137895375

Рахунок в злотих: 92 1240 1037 1111 0011 0162 0849. Отримувач: Olena Apchel

Рахунок в євро: 75 1240 6175 1978 0011 1194 0986. Отримувач: Olena Apchel

Олена Апчел – театральна режисерка і дослідниця. Читайте її матеріал "Про український театр і про те, як його змінила війна" на LB.