Комітет культури ПАРЄ визнав стирання Росією української культурної ідентичності елементом політики геноциду, – нардеп

Документ буде винесено на голосування на червневій сесії ПАРЄ.

Комітет культури Парламентської асамблеї Ради Європи ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни РФ проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації, повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

“Щойно Комітет з питань культури ПАРЄ у Копенгагені одноголосно підтримав мою резолюцію “Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру”, – написала Кравчук.

Серед ключових положень документа, що голосуватиметься в залі на червневій сесії ПАРЄ:

забезпечити повне відшкодування збитків на основі міжнародного права, зокрема, через реституцію, компенсацію, реабілітацію, сатисфакцію та гарантій неповторення руйнувань;

підвищити обізнаність про те, як пропаганда, колоніальні та неоколоніальні практики, зокрема ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема, щодо культурної спадщини;

передбачити санкції проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконній передачі або торгівлі артефактами, проводить незаконні розкопки або використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних державних установ.

Євгенія Кравчук зазначає, що резолюція закріплює, що РФ використовує культурні “чистки” як інструмент війни, щоб заперечити існування іншої культурної ідентичності та стерти історичне коріння, цінності, спадщину, літературу, традиції та мову. Такі дії є воєнними злочинами та злочинами проти людяності і свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську націю або принаймні її частину, зокрема, шляхом знищення української ідентичності та культури. Це частина кампанії геноциду, яку РФ проводить проти українського народу.

“Свій виступ сьогодні я проілюструвала книгою письменника Володимира Вакуленка, яку надрукувало видавництво Vivat. В окупації Вакуленко написав щоденник і заховав його під вишнею у рідному селі на Харківщині; письменниця Вікторія Амеліна знайшла цей щоденник і написала блискучу передмову до книги. Їх обох вбила росія”, – написала Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що “Віват” надрукувало книгу в Харкові в типографії “Фактор Друк”, Росія ж зруйнувала типографію своїм ракетним ударом, вбивши її 7 працівників та спаливши 50 тис книжок.

“Ця трагічна історія, “Нове розстріляне відродження” – це те, про що моя резолюція. Про те, як зберегти те, що росія намагається зруйнувати, вбити і стерти. Вона про українську культуру, нашу спадщину та ідентичність. Сподіваюсь на підтримку колег на червневій сесії”, – підсумувала заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.