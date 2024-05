На Каннському фестивалі-2024 перемогла американська комедія про кохання між стриптизеркою і сином російського олігарха

Головну нагороду Каннського фестивалю, золоту пальмову гілку, отримала картина "Анора" американського режисера Шона Бейкера.

Про це оголосили на церемонії закриття кінофестивалю, пише "Фокус".

Стрічка "Анора" Шона Бейкера висміює поведінку росіян та показує, що їх місце у підвалах Брукліна чи в літаку до Москви. Але при цьому в головній ролі задіяний російський актор Марк Едельштейн, який досі живе в Росіі та знімається у російських режисерів. Те ж саме стосується великої частини касту.

Гран-прі, другу за значимістю нагороду Каннського фестивалю, отримав фільм "Все, що ми уявляємо як світло" (All We Imagine as Light) постановниці Паял Кападіа з Індії.

Індійський режисер представляє свій перший повнометражний фільм"Все, що ми уявляємо собі як світло". І це подія, адже це перший індійський фільм в офіційній конкурсній програмі за останні 30 років.

Приз за найкращу режисуру отримав Мігел Гоміш "Велика подорож" (Grand Tour). Сюжет розгорнеться в Британській Бірмі 1917 року. У пориві боягузтва імперський держслужбовець Едвард (Гонсалу Воддінгтон) тікає з власного весілля і вирушає у велику подорож джунглями. Втім, його наречена Моллі (Крістіна Альфайате) не має наміру відпускати нареченого і слідує за ним по п'ятах.

Нагороду за найкращий сценарій — Мохаммад Расулоф "Насіння священної смоковниці" ("Seed of the Sacred Fig").

Режисер зсередини розповідає про події, що відбулися в Ірані після смерті Махси Аміні — дівчини, яка загинула внаслідок затримання за "неправильне носіння хіджабу".

Приз журі отримав фільм "Емілія Перес" ("Emilia Perez") Жака Одіара.