Стрічка “Я, Побєда і Берлін” в червні покажуть ще у трьох містах Польщі

Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” в червні зможуть подивитись глядачі ще трьох польських міст.

Про це повідомила пресслужба Держкіно України.

“Пригодницька комедія української режисерки Ольги Ряшиної - “Я, Побєда і Берлін” продовжує прокат у Польщі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом прокат “Я, Побєда і Берлін” пройшов у 11 польських містах.

Стрічка знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, вона занурює в атмосферу 90-х, епоху молодості Кузьми. Також у стрічці звучить культова музика Скрябіна.

З розкладом можна ознайомитись за посиланням.