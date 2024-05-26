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Стрічка “Я, Побєда і Берлін” в червні покажуть ще у трьох містах Польщі

Загалом прокат стрічки відбувся у 11 містах Польщі.

Стрічка “Я, Побєда і Берлін” в червні покажуть ще у трьох містах Польщі
Стрічка “Я, Побєда і Берлін” в червні покажуть ще у трьох містах Польщі
Фото: Держкіно

Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” в червні зможуть подивитись глядачі ще трьох польських міст.

Про це повідомила пресслужба Держкіно України.

“Пригодницька комедія української режисерки Ольги Ряшиної - “Я, Побєда і Берлін” продовжує прокат у Польщі”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що загалом прокат “Я, Побєда і Берлін” пройшов у 11 польських містах.

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Стрічка знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, вона занурює в атмосферу 90-х, епоху молодості Кузьми. Також у стрічці звучить культова музика Скрябіна.

З розкладом можна ознайомитись за посиланням.

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