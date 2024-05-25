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Польща підтримує право України завдавати ударів по військових цілях в Росії

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні.

Польща підтримує право України завдавати ударів по військових цілях в Росії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії, пише видання The Guardian.

"Польща підтримує право України завдавати ударів по військових цілях в Росії, стверджуючи, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України", зазначив глава польського МЗС.

"Американці сказали росіянам, що якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб’є, ми вразимо всі ваші цілі в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі", – додав Сікорський.

Він зазначив, що хоч і Росія здобула переважно невеликі перемоги на полі бою, Веймарська група (Польща, Німеччина, Франція) підтримала спробу заповнити великі прогалини в оборонних можливостях ЄС.

Польща витрачає 4% свого ВВП на оборону, Сікорський вказав, що іншим країнам ЄС потрібно надолужити в розвитку оборонки. 

"Ми дозволили закрити всі ці виробничі потужності після закінчення холодної війни. Переконати компанії залишити виробничі лінії в резерві коштує грошей. Ми просто не заплатили гроші. Це була частина дивіденду миру. І заднім числом це виглядає як помилка. Очевидно, що Європа відстає, а оборонна, технологічна та промислова база ЄС страждає від багаторічного недоінвестування", — зазначив Сікорський.

Міністр додає, що у ВПК Росії 3,5 мільйона людей, а "Європа не просто роззброїлася, вона деіндустріалізувала оборонну сферу", — сказав Сікорський, назвавши це помилкою минулого.

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