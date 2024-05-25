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Буданов: невдовзі морські дрони повністю домінуватимуть над бойовими кораблями

Наразі в морі вже спостерігається домінація морських суден над кораблями.

Буданов: невдовзі морські дрони повністю домінуватимуть над бойовими кораблями
Кирило Буданов
Фото: скріншот

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що невдовзі морські дрони Magura V5 домінуватимуть над бойовими суднами. Про це очільник українськіої розвідки заявив під час форуму United24, а також розповів про результати використання ударних безекіпажних морських платформ і перспективи їхнього розвитку. «Ця техніка працює ― це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту рф ― це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас ― без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати», ― сказав Кирило Буданов. За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються: йдеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також ― нанесення ударів по узбережжях. 

«Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це ― точно шлях розвитку», ― зазначив Кирило Буданов. 

Шеф української розвідки висловив вдячність усім учасникам благодійної ініціативи United24 за допомогу і підтримку розвитку новітніх типів озброєнь. 

Морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені системами "Град". Оновлене озброєння вже застосували проти окупантів. 

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