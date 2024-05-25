Буданов: невдовзі морські дрони повністю домінуватимуть над бойовими кораблями

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що невдовзі морські дрони Magura V5 домінуватимуть над бойовими суднами. Про це очільник українськіої розвідки заявив під час форуму United24, а також розповів про результати використання ударних безекіпажних морських платформ і перспективи їхнього розвитку. «Ця техніка працює ― це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту рф ― це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас ― без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати», ― сказав Кирило Буданов. За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються: йдеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також ― нанесення ударів по узбережжях.

«Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це ― точно шлях розвитку», ― зазначив Кирило Буданов.

Шеф української розвідки висловив вдячність усім учасникам благодійної ініціативи United24 за допомогу і підтримку розвитку новітніх типів озброєнь.

Морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені системами "Град". Оновлене озброєння вже застосували проти окупантів.