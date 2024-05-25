Росіяни завдали удару по передмістю Харкова, є поранений, – Синєгубов

Рятувальник під час ліквідації пожежі у друкарні

Російські окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Відомо про пораненого.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка", — ідеться у повідомленні.

Також мер Харкова Ігор Терехов заявив про два авіаудари по Салтівці.

"Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію", — ідеться у повідомленні.

Дані уточнюються.