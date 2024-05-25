Росіяни завдали удару по передмістю Харкова, є поранений, – Синєгубов

Російські окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Відомо про пораненого.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного чоловіка", — ідеться у повідомленні.
Також мер Харкова Ігор Терехов заявив про два авіаудари по Салтівці.
"Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. Уточнюємо інформацію", — ідеться у повідомленні.
Дані уточнюються.
- Уночі 25 травня росіяни вдарили С-300 по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання руйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо.