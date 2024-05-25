У Vivat оприлюднили імена загиблих працівників друкарні "Фактор" у Харкові

Компанія «Factor Group of companies» оприлюднила імена працівників друкарні, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Харкову 23 травня.
Імена та фото опублікувала CEO-менеджер видавництва «Vivat» Юлія Орлова.
«У День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для «Factor Group of companies» це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе. Світла пам’ять нашим колегам! Запам’ятайте їхні імена», — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу підприємтва «Factor Group of companies» загинули:
- Храпіна Тетяна, друкар-теснильник
- Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини
- Риженко Світлана, брошуровальник
- Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів
- Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів
- Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини
- Шило Дмитро, брошуровальник.
- Російська армія вдарила по підприємству "Фактор", що входить в один холдинг з видавництвом Vivat. На цій поліграфії повного циклу створювали більшість книжок українських видавництв – кожну третю.
- Унаслідок удару загинули семеро працівників. Ще близько 20 були поранені. 50 000 книжок згоріли.