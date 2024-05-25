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У Vivat оприлюднили імена загиблих працівників друкарні "Фактор" у Харкові

Унаслідок ракетного удару загинули семеро працівників друкарні.

У Vivat оприлюднили імена загиблих працівників друкарні "Фактор" у Харкові
Знищена росіянами друкарня
Фото: ДСНС

Компанія «Factor Group of companies» оприлюднила імена працівників друкарні, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Харкову 23 травня.

Імена та фото опублікувала CEO-менеджер видавництва «Vivat» Юлія Орлова.

«У День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для «Factor Group of companies» це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе. Світла пам’ять нашим колегам! Запам’ятайте їхні імена», — ідеться у повідомленні.

Фото: Юлія Орлова

Унаслідок обстрілу підприємтва «Factor Group of companies» загинули: 

  • Храпіна Тетяна, друкар-теснильник 
  • Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини
  • Риженко Світлана, брошуровальник
  • Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів
  • Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів
  • Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини
  • Шило Дмитро, брошуровальник.
  • Російська армія вдарила по підприємству "Фактор", що входить в один холдинг з видавництвом Vivat. На цій поліграфії повного циклу створювали більшість книжок українських видавництв – кожну третю.
  • Унаслідок удару загинули семеро працівників. Ще близько 20 були поранені. 50 000 книжок згоріли.
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