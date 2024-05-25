У Vivat оприлюднили імена загиблих працівників друкарні "Фактор" у Харкові

Компанія «Factor Group of companies» оприлюднила імена працівників друкарні, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Харкову 23 травня.

Імена та фото опублікувала CEO-менеджер видавництва «Vivat» Юлія Орлова.

«У День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для «Factor Group of companies» це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе. Світла пам’ять нашим колегам! Запам’ятайте їхні імена», — ідеться у повідомленні.

Фото: Юлія Орлова

Унаслідок обстрілу підприємтва «Factor Group of companies» загинули:

Храпіна Тетяна , друкар-теснильник

, друкар-теснильник Строгий Роман , машиніст приклеювальної машини

, машиніст приклеювальної машини Риженко Світлана , брошуровальник

, брошуровальник Курасова Ольга , машиніст швацьких машин та автоматів

, машиніст швацьких машин та автоматів Нінадовська Олена , машиніст швацьких машин та автоматів

, машиніст швацьких машин та автоматів Минаєва Ганна , машиніст комплектувальної машини

, машиніст комплектувальної машини Шило Дмитро, брошуровальник.