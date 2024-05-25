Росіяни пошкодили припортову інфраструктуру на Херсонщині

Впродовж минулої доби російська армія завдала ударів по 13 населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів є пошкодження припортової інфраструктури та об'єкту комунальної власності.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Інженерне, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Чорнобаївка, Комишани, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Бургунка та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкти комунальної та припортової інфраструктури, готель, приватний автомобіль", — повідомив Прокудін.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.