Головне за п’ятницю, 24 травня: 77 боєзіткнень, курс гривні в 40,11 грн/$, Зеленський в Харкові

Бойові дії на Харківщині, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Німеччини, новий гендиректор Укрінформу. Яким запам’ятається 821-й день повномасштабної війни.

Наслідки удару по друкарні в Харкові

Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває в Харкові. Він приїхав до міста наступного дня після масованого обстрілу, внаслідок якого загинули семеро людей, 20 зазнали поранень.

Зеленський у Telegram повідомив, що провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Заслухав низку доповідей. "Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів", – сказав він.

Унаслідок російського удару по харківській друкарні Україна втратила близько 40% друкарських потужностей, що призведе до проблеми з цьогорічними підручниками й іншою навчальною літературою. На підприємстві згоріли дитячі книжки, посібники та підручники. Виробничий комплекс підприємства зруйновано.

Цей цех побудували лише чотири роки тому. Унаслідок удару в ньому загинули всі співробітники, які перебували за своїм устаткуванням, йдеться у опублікованому президентом відео з друкарні.

"Всі співробітники, які були за своїми машиноцентрами, загинули миттєво", – сказала одна з працівниць.

Жінка розповіла, що після "прильотів" вони з колегами намагалися встигнути передати поранених машинам швидкої допомоги, оскільки невідомо, коли ворог вдарить наступного разу. Друкарня була не першою ціллю, по якій Росія вдарила того дня.

"Ми допоможемо. Я зрозумів завдання для нас. Ми знайдемо гроші", – пообіцяв президент.

Від початку доби 24 травня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 77. Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб прорвати оборону українців, але сточують у цих спробах свій наступальних потенціал, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 19.30 було відомо, що українська авіація за день уразила 16 районів зосередження особового складу російських окупантів. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, два об'єкти інфраструктури та здійснили віддалене мінування одного району.

На Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити українські підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії станом на вечір тривали. Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Російська армія сьогодні скерувала на місто вже вісім керованих авіабомб. Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 травня – в новині.

Національний банк України (НБУ) після ослаблення офіційного курсу гривні в четвер на 10 коп. знизив його в п'ятницю ще на 19 коп. до нового мінімуму - 40,1153 грн/$1.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється НБУ на 12:00, у п'ятницю аналогічно знизилося на 19 коп. - до 40,0752 грн/$1.

На готівковому ринку долар подорожчав на 27 коп. - до 40,44 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 5,6%, або на 2,11 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 9,7%, або на 3,55 грн.

Таким чином офіційний курс наблизився до закладеного середньорічного курсу в державному бюджеті на 2024 рік - 40,7 грн/$1.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Як ідеться на сайті німецького уряду, з останніх надходжень:

10 танків Leopard 1A5;

20 кулеметів для Leopard 2, Marder і Dachs;

8500 снарядів калібру 155 мм;

20 розвідувальних дронів Vector та запчастини;

34 розвідувальні дрони RQ-35 Heidrun;

мостоукладальний танк Beaver і запчастини;

Перелік – у новині.

Міністерство культури та інформаційної політики призначило нового генерального директора Укрінформу. Як ідеться на сайті МКІП, ним став речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявив, що Укрінформ є складовою державної системи іномовлення України. А у воєнний час головним його завданням є "висвітлення у міжнародному інформаційному просторі українського опору та зосередження світової уваги на питаннях підтримки нашої держави".

У Мінкульті додали, що перед новим керівником агентства стоятимуть завдання з посилення ефективності та організації роботи Укрінформу відповідно до актуальних викликів.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!