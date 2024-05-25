ОВА: через обстріли Нікополя троє постраждалих

Через ворожі обстріли Нікополя у Дніпропетровській області поранені троє осіб.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ще одного чоловіка, 66 років, окупанти поранили у Нікополі. У нього осколкові ураження. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", – написав він у телеграмі.
Загалом у місті за сьогодні – троє постраждалих.
Протягом дня агресор атакував його артилерією і дронами-камікадзе.
Зайнявся магазин. Пожежу локалізували. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені дві адмінбудівлі й стільки ж приватних осель, майстерня з ремонту взуття, склад, комунальне підприємство.
Побиті вантажівка і два легковики.
"Гучно було і у Мирівській громаді. По тамтешнім територіям окупанти били безпілотниками. Минулося без загиблих та постраждалих", – зазначив Лисак.
Попередню атаку на Нікополь ворог здійснив 24 травня. Тоді постраждало троє осіб.