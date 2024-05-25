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ОВА: через обстріли Нікополя троє постраждалих

Протягом дня агресор атакував місто артилерією і дронами-камікадзе.

ОВА: через обстріли Нікополя троє постраждалих
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через ворожі обстріли Нікополя у Дніпропетровській області поранені троє осіб.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ще одного чоловіка, 66 років, окупанти поранили у Нікополі. У нього осколкові ураження. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", – написав він у телеграмі.

Загалом у місті за сьогодні – троє постраждалих.

Протягом дня агресор атакував його артилерією і дронами-камікадзе.

Зайнявся магазин. Пожежу локалізували. Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені дві адмінбудівлі й стільки ж приватних осель, майстерня з ремонту взуття, склад, комунальне підприємство.

Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікополя

Побиті вантажівка і два легковики.

"Гучно було і у Мирівській громаді. По тамтешнім територіям окупанти били безпілотниками. Минулося без загиблих та постраждалих", – зазначив Лисак. 

Попередню атаку на Нікополь ворог здійснив 24 травня. Тоді постраждало троє осіб. 

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