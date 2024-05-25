Україна веде переговори з ЄС про збільшення імпорту електроенергії

Україна веде переговори про збільшення обсягів можливого імпорту електроенергії з країн ЄС для компенсації знищених внаслідок російських атак генеруючих потужностей.

Про це пише Reuters з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенка.

За словами Галущенка, російські ракетні та дронові атаки на енергетичний сектор України посилилися з березня, що призвело до значних збитків і відключень у багатьох регіонах.

Це завдало енергосектору збитків на суму понад 1 мільярд доларів США і призвело до втрати 8000 МВт-год генеруючих потужностей енергетичної системи.

Зараз Україна може імпортувати з країн ЄС не більше 1700 МВт-год електроенергії одночасно.

"Ми ведемо переговори. Наше завдання - максимально збільшити цю цифру", – сказав Галущенко.

Галущенко не уточнив, який саме обсяг імпорту зараз обговорюється, але Максим Тімченко, гендиректор ДТЕК, раніше повідомляв, що збільшення до 2200 МВт-год могло б значно покращити ситуацію.

Тим часов голова національного оператора енергомереж України "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що 1700 МВт-год - це "поки що стеля".

"Все залежатиме від того, наскільки швидко наші європейські колеги - енергосистемні оператори сусідніх країн - зможуть реалізувати проекти з розширення пропускної здатності своїх мереж", – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що європейським мережевим компаніям потрібен час і гроші, щоб зміцнити деякі свої підстанції, встановити додаткові трансформатори або побудувати нові лінії електропередачі.

"Ми вважаємо, що 3500-4000 МВт-год пропускної здатності міждержавного інтерконектору – це те, що ми можемо мати на горизонті п’яти років", – зазначив Кудрицький.

До кінця травня Кабмін ухвалить рішення про підвищення тарифу на електроенергію.