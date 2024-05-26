Унаслідок обстрілів Чорнобаївки на Херсонщині постраждала жінка

Російська армія завдала удару по Чорнобаївці Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранено 87-річну жінку.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок нічного російського обстрілу постраждала місцева жителька Чорнобаївки. У 87- річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію", — ідеться у повідомленні.
Потерпілій надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
- Упродовж доби внаслідок російських обстрілів постраждали четверо жителів Херсонщини. Пошкоджені об'єкти критичної і промислової інфрмструктури.