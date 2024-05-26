На Донеччині окупанти вбили цивільного, ще п'ятеро зазнали поранень

Росія вбила 1973 цивільних на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення.

Упродовж минулої доби російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області, ще п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 25 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Залізному. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, — розповів Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян від обстрілів РФ на Донеччині — 1973 загиблих і 4922 поранених, без урахування Маріуполя та Волновахи.