Повернення старих війн і ядерне розповзання: що відбуватиметься у світі в разі «замирення» на умовах Росії
Повернення старих війн і ядерне розповзання: що відбуватиметься у світі в разі «замирення» на умовах Росії
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У партії Сунака відбувається рекордний "демарш" депутатів
У партії Сунака відбувається рекордний "демарш" депутатів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині окупанти вбили цивільного, ще п'ятеро зазнали поранень

Росія вбила 1973 цивільних на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення.

На Донеччині окупанти вбили цивільного, ще п'ятеро зазнали поранень

Упродовж минулої доби російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області, ще п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 25 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Залізному. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, — розповів Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян від обстрілів РФ на Донеччині  — 1973 загиблих і 4922 поранених, без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • Раніше повідомлялося, що ворог завдав ударів по Залізному на Донеччині. Унаслідок обстрілів одна жінка загинула, ще троє осіб поранені.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies