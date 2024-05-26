Повітряні сили ЗСУ знищили 12 із 14 ворожих ракет і понад 30 "Шахедів"

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

Зокрема, ворог використав для атаки по Україні:

Про це повідомляють Повітряні сили.

Уночі 26 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням аеробалістичних ракет "Кинджал", Х-101/Х-555 та ударних дронів типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ знищили 12 із 14 ракет та 31 БПЛА.

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