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Повітряні сили ЗСУ знищили 12 із 14 ворожих ракет і понад 30 "Шахедів"

Уночі ворог атакував Україну 2 "Кинджалами", 12 ракетами Х-101/Х-555 та безпілотниками.

Повітряні сили ЗСУ знищили 12 із 14 ворожих ракет і понад 30 "Шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі 26 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням аеробалістичних ракет "Кинджал", Х-101/Х-555 та ударних дронів типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ знищили 12 із 14 ракет та 31 БПЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зокрема, ворог використав для атаки по Україні:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К
  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС 
  • 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

Фото: Повітряні сили

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

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