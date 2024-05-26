Повітряні сили ЗСУ знищили 12 із 14 ворожих ракет і понад 30 "Шахедів"

Уночі 26 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням аеробалістичних ракет "Кинджал", Х-101/Х-555 та ударних дронів типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ знищили 12 із 14 ракет та 31 БПЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зокрема, ворог використав для атаки по Україні:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС
- 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".
У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".
Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.