Головне за суботу, 25 травня: удар по гіпермаркету в Харкові, авіаудар по Куп’янську, майже сто боєзіткнень

Бойові дії на Харківщині, Харків під вогнем, цивільні полонені у Вовчанську. Яким запам’ятається 822-й день повномасштабної війни.

У Харкові близько 16.15 окупанти поцілили по цивільній торгівельній інфраструктурі – у будівельний гіпермаркет. Відомо про 6 загиблих та 40 поранених. Велика кількість людей зникли безвісти. Росіяни вдарили двома КАБами, виникла пожежа на площі 10 000 квадратних метрів. Її локалізували о 17.45.

Про обстріл повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти вдарили по цивільній торгівельній інфраструктурі. Виникла пожежа", – написав Синєгубов і додав, що кількість постраждалих встановлюється. Перед тим він повідомив про вибухи у місті і закликав не залишати укриттів.

Терехов зазначив, що "приліт" відбувся у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові.

Близько 19:10 у Харкові знову пролунали вибухи. Цю атаку Росія здійснила усього за декілька годин після того, як вдарила по гіпермаркету і центральному парку.

За даними міського голови, удар припав на щільну цивільну забудову в центрі міста.

О 21:51 ДСНС повідомила, що внаслідок ракетного удару по центру міста постраждали 18 людей, з них 1 дитина. Зазнали часткового руйнування офісні будівлі та житлові будинки. Також завдано авіаудару по Центральному парку культури та відпочинку. Інформація про пошкодження об’єктів та постраждалих не надходила. Інформація уточнюється, триває обстеження. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби.

Увесь день Харків під ударами російських терористів. Повітряна тривога на Харківщині триває вже понад 12 годин, повідомив увечері президент Володимир Зеленський.

“Керовані авіабомби та ракети проти звичайної забудови Харкова, звичайного цивільного життя міста. Будівельний гіпермаркет вщент згорів, досі триває ліквідація пожежі. Були влучання по центральному парку, по звичайних будинках. Точна кількість загиблих людей станом на зараз ще невідома. Загалом тільки за один цей день і тільки в Харкові поранені майже 60 людей. Усім надається необхідна допомога”, – написав президент.

Він зазначив, що до ліквідації наслідків терору залучено майже 200 рятувальників ДСНС України та десятки одиниць техніки. На місці працюють близько 400 поліцейських. Задіяні всі екстрені служби.

Окупанти не припиняють атакувати українські позиції вздовж майже всієї лінії фронту, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж доби ворог завдав чотирьох терористичних ударів ракетами та керованими авіабомбами по Харкову. Російські загарбники ракетами били по центральному парку та щільній житловій забудові, двома КАБами влучили в гіпермаркет. Загалом ворог завдав трьох ракетних ударів, застосувавши шість ракет (тип уточнюється) та дві керовані авіабомби. Внаслідок таких підступних та злочинних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі, поранені та зниклі безвісти цивільні люди.

Загальна кількість КАБів, застосованих по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі з початку доби, нараховує близько 40 одиниць.

Також станом на десяту вечора загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 99. Найбільше боєзіткнень фіксується на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках. Водночас Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ, б’ють ворога та нищать його техніку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 травня – в новині.

У Вовчанську на тій території, куди вдалося зайти російській армії, в полоні окупантів перебувають майже 50 цивільних. Крім того, ворог продовжує знищувати місто. Ситуація складна.

Про це в ефірі телемарафону повідомив глава військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Вовчанську евакуація ускладнена через посилені обстріли та захоплення людей в полон. Наразі там перебуває до 50 цивільних людей. Евакуаційні заходи тривають", — зазначив Синєгубов.

Попри інтенсивні обстріли, будівництво третьої лінії оборони на 90% готове.

У суботу, 25 травня, російські окупанти завдали авіаудару по Куп'янську-Вузловому на Харківщині. Унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто.

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