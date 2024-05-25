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У Вовчанську в полоні окупантів перебувають майже пів сотні цивільних, – ОВА

Евакуація з Вовчанська ерез обстріли ускладнена.

У Вовчанську в полоні окупантів перебувають майже пів сотні цивільних, – ОВА
Фото: EPA/UPG

У Вовчанську Харківської області на тій території, куди вдалося зайти російській армії, в полоні окупантів перебувають майже 50 цивільних. Крім того, ворог продовжує знищувати місто. Ситуація складна.

Про це повідомляє в ефірі телемарафону глава військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також від ранку суботи, 25 травня,росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в Харкові та районах. Рятувальники майже цілодобово ліквідовують пожежі як і в міській забудові, так і на відкритій території. 

"У Вовчанську евакуація ускладнена через посилені обстріли та захоплення людей в полон. Наразі там перебуває до 50 цивільних людей. Евакуаційні заходи тривають", — зазначає Синєгубов. 

Будівництво третьої лінії оборони, попри інтенсивні обстріли, на 90% готове.

  • Раніше повідомлялося, що на тій території Вовчанська, куди зайшли окупанти, досі перебувають близько сотні цивільних, яким росіяни погрожують розстрілом та відмовляються відпустити на евакуацію.
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