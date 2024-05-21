У Вовчанську окупанти не випускають цивільних на евакуацію, погрожуючи розстрілом

У тій частині Вовчанська, куди зайшли окупанти, залишилося близько 100 цивільних.

На тій території Вовчанська, куди зайшли окупанти, досі перебувають близько сотні цивільних, яким росіяни погрожують розстрілом та відмовляються відпустити на евакуацію.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"За нашою інформацією, ще в цьому місті перебуває приблизно 100 людей, яких фактично росіяни взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію", – розповів Синєгубов.

За словами Синєгубова, на території Вовчанська, яку контролюють росіяни, перебувають від 50 до 100 цивільних.

"Лінія фронту проходить по річці Вовча, що становить майже половину самого міста, однак сказати, 50% буде неправильно, оскільки там ідуть бойові дії щохвилини, і наші воїни намагаються відбити будинок за будинком", – зазначає Олег Синєгубов.

Очільник ОВА наголосив, що евакуація з прифронтових районів Харківщини продовжується, наразі всього евакуйовано 10 700 людей із Липецького та Вовчанського напрямку.