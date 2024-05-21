Унаслідок російського обстрілу в Іванівці на Херсонщині постраждав чоловік, — ОВА

"Житель села Іванівка Дар’ївської громади постраждав внаслідок російського удару. До лікарні доставили 41-річного чоловіка, який отримав вибухову травму. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", — ідеться в повідомленні ОВА.

Унаслідок російського обстрілу в с. по селу Іванівка Дар'ївської громади постраждав місцевий житель, повідомляє Херсонська ОВА.

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