Унаслідок російського обстрілу в Іванівці на Херсонщині постраждав чоловік, — ОВА

Унаслідок російського обстрілу в с. по селу Іванівка Дар'ївської громади постраждав місцевий житель, повідомляє Херсонська ОВА.
"Житель села Іванівка Дар’ївської громади постраждав внаслідок російського удару. До лікарні доставили 41-річного чоловіка, який отримав вибухову травму. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", — ідеться в повідомленні ОВА.
- У вівторок, 21 травня, російські війська скинули з дрона вибухівку в селищі Антонівка поблизу Херсона, внаслідок чого зазнали поранень троє жінок.