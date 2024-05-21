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​Росіяни скинули з дрона вибухівку в Антонівці, троє жінок дістали поранення

Медики надають їм необхідну медичну допомогу.

​Росіяни скинули з дрона вибухівку в Антонівці, троє жінок дістали поранення
Антонівка (ілюстративне фото)
Фото: Google Maps

Російські війська скинули з дрона вибухівку в селищі Антонівка поблизу Херсона, внаслідок чого зазнали поранень троє жінок.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“В Антонівці через атаку російського безпілотника постраждали троє місцевих жительок. Унаслідок скиду вибухівки з дрону поранення отримали жінки, 69, 75, 76 років”, - поінформував Прокудін.

Жінок з мінно-вибуховими травмами та уламковими поранення доставили в лікарню. Медики надають їм необхідну медичну допомогу.

  • 20 травня російська армія здійснила удари по 15 населених пунктах Херсонської області, одна людина загинула.
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