Мова йде про фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, а також водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто.

СБУ викрила мережу підпільних типографій, які підробляли документи для “легалізації” за кордоном. Про це повідомила пресслужба відомства.

Служба безпеки і Національна поліція нейтралізували злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та Євросоюзу. У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави затримано дев’ятьох учасників угруповання.

Фігуранти пропонували своїм клієнтам підроблені документи для «легалізації» у зарубіжних країнах, зокрема в Євросоюзі. Мова йде про фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в ЄС, а також водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто.

Вартість таких «послуг» становила від 300 до 700 американських доларів. Сума залежала від виду та кількості підробок. Задокументовано, що за добу зловмисники «штампували» до півсотні замовлень.

За даними слідства, злочинна організація діяла на території Київської, Закарпатської, Харківської, Одеської, Сумської та Дніпропетровської областей. При цьому підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях фігурантів у Харкові та Мукачеві.

Там зловмисники встановили спеціальне комп’ютерне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки. Готову продукцію вони пропонували у спеціально створених Телеграм-каналах, а її відправлення замовникам здійснювали через поштові сервіси.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів та у їхніх підпільних цехах виявлено:

підроблені документи, відбитки печаток та штампів;

обладнання для виготовлення підробки;

комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності;

банківські картки, на які надходили кошти від продажу фальшивок.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199;

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підробка документів).

Одному із організаторів, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру за такими ж статтями Кримінального кодексу України.

Минулого тижня на Київщині викрили ділків, які продавали "консульські" посвідчення для виїзду за кордон. Вартість "пакету послуг" становила $10 тисяч з одного військовозобов’язаного.