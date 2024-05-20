15 років тюрми отримали двоє жителів Харкова, які готували ракетні удари по базах спецпризначенців української розвідки на Харківщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Затримані - 19-ти і 21-річний безробітні жителі масиву Салтівка, яких після повномасштабного вторгнення дистанційно завербував кадровий співробітник 1-ї служби Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Росії.

Затримання зрадників у Харкові

У поле його зору молодики потрапили через прокремлівські коментарі у соцмережах.

За співпрацю російська спецслужба обіцяла агентам грошову винагороду. Один із них також сподівався на сприяння від окупантів для вступу до академії ФСБ у Росії.

Зрадники мали передавати росіянам координати пунктів тимчасового базування спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки. Для цього зловмисники на велосипедах об’їжджали місцевість Харкоа та його передмістя. Під час таких поїздок особливу увагу звертали на знаки розрізнення українських захисників та фіксували їхні геолокації, щоб «прозвітувати» до ФСБ.

Співробітники СБУ задокументували розвідувальну діяльність російських агентів і у серпні 2023 року затримали їх «на гарячому» під час дорозвідки потенційної цілі.

На підставі отриманих доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).