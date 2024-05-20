ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який у грудні 2023 року намагався підкупити одного з керівників ДБР, аби той сприяв поверненню вилученого майна з Київської митниці.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році кримінального провадження, вирішив "відкупитися" аби уникнути кримінальної відповідальності.

Однак, після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками ДБР.

Наразі сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого воно буде передано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Справа Гринкевича

Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис. гривень. Майно бізнесмена арештували.

Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії. Окрім того, фірми бізнесмена мали постачати військовим харчування. Докладно – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів".

Окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман. Його затримали в Одесі після того, як він встиг побувати в розшуку. У ДБР казали, що спершу не могли затримати його, бо бракувало доказів. Зараз Роман Гринкевич теж перебуває під арештом.