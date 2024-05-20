Керівника філії Київоблгазу затримали на хабарі, отриманому від забудовника

Керівника філії Київоблгазу викрили на хабарі в 250 000 гривень. За даними слідства, він отримав ці кошти від забудовника.
В таку суму чоловік оцінив безперешкодне під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планують будівництво таунхаусів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"Чоловіка затримали під час передачі хабара. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.
Про керівника якої самої філії йдеться – не уточнили.