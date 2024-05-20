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Керівника філії Київоблгазу затримали на хабарі, отриманому від забудовника

Посадовець вимагав кошти за під'єднання газопостачання до ділянки, де планують звести нерухомість.

Керівника філії Київоблгазу затримали на хабарі, отриманому від забудовника
Керівника філії Київоблгазу затримали за підозрою в корупції
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Керівника філії Київоблгазу викрили на хабарі в 250 000 гривень. За даними слідства, він отримав ці кошти від забудовника.

В таку суму чоловік оцінив безперешкодне під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планують будівництво таунхаусів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Чоловіка затримали під час передачі хабара. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Про керівника якої самої філії йдеться – не уточнили. 

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