Керівника філії Київоблгазу затримали на хабарі, отриманому від забудовника

Посадовець вимагав кошти за під'єднання газопостачання до ділянки, де планують звести нерухомість.

Керівника філії Київоблгазу затримали за підозрою в корупції

Керівника філії Київоблгазу викрили на хабарі в 250 000 гривень. За даними слідства, він отримав ці кошти від забудовника.

В таку суму чоловік оцінив безперешкодне під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планують будівництво таунхаусів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Чоловіка затримали під час передачі хабара. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Про керівника якої самої філії йдеться – не уточнили.