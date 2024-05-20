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У передмісті Луганська є влучання у базу окупантів, – ОВА

До 2014 року там працювала академія внутрішніх справ.

У передмісті Луганська є влучання у базу окупантів, – ОВА
Удар по базі окупантів у передмісті Луганська
Фото: Скріншот відео із каналу Артема Лисогора

У передмісті тимчасово окупованого Луганська є влучання по російській базі.

Про це у телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Знову важкий початок тижня для окупантів у Луганську. За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська", – написав Лисогор.

За його словами, у місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. 

До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували окупанти.

"Вітаємо наших бійців з вдалим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати", – додав очільник ОВА.

Нещодавно в окупованому Сорокиному, що на Луганщині, ліквідували склад з боєприпасами окупантів, що стало третьою "надзвичайною ситуацією" росіян на Луганщині впродовж декількох днів.

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