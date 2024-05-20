У передмісті Луганська є влучання у базу окупантів, – ОВА

У передмісті тимчасово окупованого Луганська є влучання по російській базі.
Про це у телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Знову важкий початок тижня для окупантів у Луганську. За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська", – написав Лисогор.
За його словами, у місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови.
До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували окупанти.
"Вітаємо наших бійців з вдалим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати", – додав очільник ОВА.
Нещодавно в окупованому Сорокиному, що на Луганщині, ліквідували склад з боєприпасами окупантів, що стало третьою "надзвичайною ситуацією" росіян на Луганщині впродовж декількох днів.