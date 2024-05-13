На Луганщині ліквідували склад боєприпасів росіян

В окупованому Сорокиному, що на Луганщині, ліквідований склад з боєприпасами окупантів. Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня.

Про це повідомив начальник луганської ОВА Артем Лисогор.

"І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко", – прокоментував Лисогор.

Він додав, що, щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, окупантам буде необхідний значний проміжок часу.

"Загарбники думали, що і цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з рф, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 км. Але вибухнуло і там", – додав очільник ОВА.

За його словами, тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях.

Нещодавно у тимчасово окупованому Луганську згоріла нафтобаза російських загарбників. Вона горіла декілька днів.