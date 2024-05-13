Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Луганщині ліквідували склад боєприпасів росіян

Склад розташовувався майже на кордоні із Росією.

На Луганщині ліквідували склад боєприпасів росіян
Вибухи на складі БК ворога у Луганську
Фото: скріншот відео із тг-каналу Артема Лисогора

В окупованому Сорокиному, що на Луганщині, ліквідований склад з боєприпасами окупантів. Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня.

Про це повідомив начальник луганської ОВА Артем Лисогор. 

"І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко", – прокоментував Лисогор.

Він додав, що, щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, окупантам буде необхідний значний проміжок часу.

"Загарбники думали, що і цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з рф, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 км. Але вибухнуло і там", – додав очільник ОВА.

За його словами, тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях.

Нещодавно у тимчасово окупованому Луганську згоріла нафтобаза російських загарбників. Вона горіла декілька днів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies