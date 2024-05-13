Зрадникові, який готував атаку ворога на Рівненську область, загрожує довічне

Зрадника ворог завербував у Криму, куди той їздив до родичів.

У Рівному затримали ворожого агента, який допомагав Росії готувати ракетно-дронову атаку на область. Зрадником виявився уродженець тимчасово захопленого Криму, який тривалий час проживав у Рівному і займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів.

Як повідомили в СБУ, до початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі. Під час однієї з таких поїздок фігуранта завербувала співробітниця окупаційного "управління фсб в Криму та м. Севастополь". Після 24 лютого 2022 вона дистанційно "активувала" свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

"Служба безпеки запобігла серії ракетно-дронових ударів агресора по військовій та критичній інфраструктурі Рівненщини. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано агента фсб, який готував координати для ворожої атаки", – зазначили у СБУ.

Чоловік об’їжджав на власному автомобілі місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони. Так він сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, зокрема військових шпиталів.

Співробітники СБУ завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність агента і поетапно задокументували кожен його крок. Це дозволило убезпечити пункти дислокації Сил оборони і "на гарячому" затримати фігуранта, коли він проводив дорозвідку поблизу українських захисників.

"В автомобілі затриманого вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові обʼєкти Сил оборони", – додали в СБУ.

Крім наведення російських ракет на територію Рівненщини, він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою ЗСУ по автотрасах західного регіону.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", – зазначили у Службі безпеки.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

До 12 років в’язниці засудили колишнього співробітника Луцького військового аеродрому, який погодився виконувати завдання завербованого російськими спецслужбами знайомого волинянина та став частиною ворожої агентурної мережі.