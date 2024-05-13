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Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян

Михайло Драпатий вступив на посаду замість Юрія Галушкіна.

Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
Михайло Драпатий (архівне фото)
Фото: скрин відео

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

Про це РБК-Україна повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків"», – йдеться в повідомленні.

При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Що відомо про ОТУВ "Харків" і його колишнього очільника

  • Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків" – це об'єднання Сухопутних військ ЗСУ. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі.
  • На початку квітня 2024 генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ "Харків", змінивши Андрія Грицкова.
  • ОТУВ "Харків" відповідальне за Слобожанський напрямок оборони.

Хто такий Михайло Драпатий

  • Михайло Драпатий – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.
  • У 2014 році він вступив до Національного університету оборони. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. В 2016 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 – командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.
  • У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
  • До січня 2024 очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022.
  • У лютому 2024 був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

    Наступ росіян на Харківську область

  • З 10 травня російські війська перетнули кордон України на півночі Харківської області. Наразі тривають бої за Вовчанськ. Місто перебуває під щільним вогнем, наразі звідти, а також прилеглих населених пунктів продовжується евакуація.
  • За даними Генштабу, ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Обстановку називають складною та динамічною.
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