Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.
Про це РБК-Україна повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".
"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків"», – йдеться в повідомленні.
При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Що відомо про ОТУВ "Харків" і його колишнього очільника
- Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків" – це об'єднання Сухопутних військ ЗСУ. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі.
- На початку квітня 2024 генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ "Харків", змінивши Андрія Грицкова.
- ОТУВ "Харків" відповідальне за Слобожанський напрямок оборони.
Хто такий Михайло Драпатий
- Михайло Драпатий – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.
- У 2014 році він вступив до Національного університету оборони. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. В 2016 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 – командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.
- У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
- До січня 2024 очолював оперативне угруповання "Херсон". Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022.
- У лютому 2024 був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.
Наступ росіян на Харківську область
- З 10 травня російські війська перетнули кордон України на півночі Харківської області. Наразі тривають бої за Вовчанськ. Місто перебуває під щільним вогнем, наразі звідти, а також прилеглих населених пунктів продовжується евакуація.
- За даними Генштабу, ворог залучив значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Обстановку називають складною та динамічною.