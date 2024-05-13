Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

Про це РБК-Україна повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків"», – йдеться в повідомленні.

При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Що відомо про ОТУВ "Харків" і його колишнього очільника

Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків" – це об'єднання Сухопутних військ ЗСУ. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі.

На початку квітня 2024 генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ "Харків", змінивши Андрія Грицкова.

ОТУВ "Харків" відповідальне за Слобожанський напрямок оборони.

Хто такий Михайло Драпатий