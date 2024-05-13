На Куп'янському напрямку захисники відбили дев'ять атак, на Харківському – 12.

Росія за добу обстріляла близько 30 населених пунктів Харківської області

Протягом неділі російська армія обстріляла понад 30 населених пунктів Харківської області. Це Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Липці, Нескучне, Стариця та інші.

Обласний центр вчора ворог не обстрілював. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Він опублікував перелік деяких ворожих ударів:

18:25 Малі Проходи. Внаслідок обстрілу горів будинок.

13:00 смт Дворічна, внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено один приватний будинок, поранено 46-річну жінку.

10:30 Липці. КАБ вдарила по комунальному навчальному закладу.

В Ізюмі внаслідок детонації боєприпасу поранено 69-річного чоловіка.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram Внаслідок російських атак у Харківській області поранені цивільні

Фото: Олег Синєгубов у Telegram Наслідки ударів росіян по Харківській області

Фото: Олег Синєгубов у Telegram Ворог обстріляв близько 30 населених пунктів Харківської області за добу

"12 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 7 людей", – сказав Синєгубов.

Протягом доби українські війська на Куп’янському напрямку відбили дев'ять атак, зокрема у районах Петропавлівки, Берестового Харківської області.

На Харківському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах Лукʼянців, Вовчанська, Бугруваткати.

"Наразі 1695 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2589 з Харківського, 44 з Богодухівського та 1434 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 5762 людей", – додав голова ОВА.

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