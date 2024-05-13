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У Харківській області Росія обстріляла понад 30 міст і сіл. У Вовчанську поранені семеро

На Куп'янському напрямку захисники відбили дев'ять атак, на Харківському – 12.

У Харківській області Росія обстріляла понад 30 міст і сіл. У Вовчанську поранені семеро
Росія за добу обстріляла близько 30 населених пунктів Харківської області
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Протягом неділі російська армія обстріляла понад 30 населених пунктів Харківської області. Це Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Липці, Нескучне, Стариця та інші. 

Обласний центр вчора ворог не обстрілював. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Він опублікував перелік деяких ворожих ударів:

  • 18:25 Малі Проходи. Внаслідок обстрілу горів будинок.
  • 13:00 смт Дворічна, внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено один приватний будинок, поранено 46-річну жінку.
  • 10:30 Липці. КАБ вдарила по комунальному навчальному закладу.

В Ізюмі внаслідок детонації боєприпасу поранено 69-річного чоловіка. 

Внаслідок російських атак у Харківській області поранені цивільні
Фото: Олег Синєгубов у Telegram
Внаслідок російських атак у Харківській області поранені цивільні

Наслідки ударів росіян по Харківській області
Фото: Олег Синєгубов у Telegram
Наслідки ударів росіян по Харківській області

Ворог обстріляв близько 30 населених пунктів Харківської області за добу
Фото: Олег Синєгубов у Telegram
Ворог обстріляв близько 30 населених пунктів Харківської області за добу

"12 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали 7 людей", – сказав Синєгубов.

Протягом доби українські війська на Куп’янському напрямку відбили дев'ять атак, зокрема у районах Петропавлівки, Берестового Харківської області.

На Харківському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах Лукʼянців, Вовчанська, Бугруваткати.

"Наразі 1695 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2589 з Харківського, 44 з Богодухівського та 1434 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 5762 людей", – додав голова ОВА. 

Новий наступ росіян на Харківську область

  • 10 травня Харківська ОВА повідомила про масовані обстріли Вовчанська та інших населених пунктів прикордоння. Генштаб заявив, що близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони.
  • Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що окупанти почали в Харківській області контрнаступальну операцію.
  • Відтоді росіяни намагаються просуватися, захисники чинять опір. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також раніше зазначав, що наразі ситуація на Харківщині залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.
  • ОВА надала цілодобовий номер для евакуації: 0-800-33-92-91.
  • Учора президент Володимир Зеленський також повідомляв, що на Харківщині тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги. Деякі населені пункти із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій. У деяких із них ворог намагається закріпитися, щоб використати для подальшого просування.
  • Вранці 13 травня в Генштабі повідомили, що бойові дії ведуться на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка. Росіяни проводять штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Оліникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. 
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