У Литву не пропустили з Білорусі вагон поїзда з рашистською свастикою, який прямував до Калінінграда
У Литву не пропустили з Білорусі вагон поїзда з рашистською свастикою, який прямував до Калінінграда
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
ГоловнаСуспільствоВійна

По найближчому передмісті Харкова зафіксували два прильоти

Влучання зафіксували за межами Харкова.

По найближчому передмісті Харкова зафіксували два прильоти
Ігор Терехов
Фото: скрін відео

Російські окупанти вночі 12 травня завдали ударів по передмісті Харкова. Влучання зафіксували за межами міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Обидва прильоти у найближчому передмісті", – написав він у телеграмі.

Перед тим Терехов написав про те, що у Харкові було чутно вибух та порадив бути обережними. 

Згодом Синєгубов повідомив, що влучання зафіксували за межами міста Харків. Станом на 23:05 без постраждалих. 

Інформація про руйнування встановлюється.

Сьогодні вдень російська армія вже завдавала ударів по Харкову. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies