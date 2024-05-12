По найближчому передмісті Харкова зафіксували два прильоти

Російські окупанти вночі 12 травня завдали ударів по передмісті Харкова. Влучання зафіксували за межами міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Обидва прильоти у найближчому передмісті", – написав він у телеграмі.

Перед тим Терехов написав про те, що у Харкові було чутно вибух та порадив бути обережними.

Згодом Синєгубов повідомив, що влучання зафіксували за межами міста Харків. Станом на 23:05 без постраждалих.

Інформація про руйнування встановлюється.

Сьогодні вдень російська армія вже завдавала ударів по Харкову.