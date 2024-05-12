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"Не мовчи – полон вбиває": у Запоріжжі пройшла акція на підтримку полонених оборонців Маріуполя

Головна мета заходу - нагадати громадськості та міжнародним організаціям про долю українських військовополонених.

"Не мовчи – полон вбиває": у Запоріжжі пройшла акція на підтримку полонених оборонців Маріуполя
Архівне фото
Фото: Іван Станіславський

Сьогодні, 12 травня, в центрі Запоріжжя відбулася акція на підтримку українських військових, оборонців Маріуполя, які близько двох років перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Організаторами акції виступили родичі та близькі полонених. Окрім них, в акції також взяли участь рідні полонених із інших підрозділів.

До заходу долучилися рідні загиблих під час оборони Маріуполя бійців, а також "азовців", які загинули в Оленівці.

За словами активістів, головна мета акції - нагадати громадськості та міжнародним організаціям про долю українських військовополонених.

У заході взяли участь кількасот людей. Вони вишикувалися з тематичними плакатами уздовж центрального проспекту Запоріжжя та скандували гасло "Не мовчи – полон вбиває".

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