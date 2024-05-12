​У Вовчанську на Харківщині досі залишаються 500 цивільних, — ОВА

Російська армія продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних населнних пунктів на півночі Харківщини. За добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Відомо про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння — практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську — жінка 46 років та чоловік 74 років", — зазначив Синєгубов в ефірі телемарафону.
За словами очільника ОВА, кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії збільшилася, наразі ЗСУ продовжують оборонну операцію.
Також не припинється евакуація цивільного населення. Досі у Вовчанську залишається до 500 людей.
"Закликаємо жителів зберегти життя та покинути обстрілювані ворогом території! Цілодобово та безкоштовно дзвоніть за номером: 0800339291", — зазначає очільник ОВА.
- Речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що у напрямку Липців та Вовчанська ворог розвиває наступальні дії і намагається розширити фронт.