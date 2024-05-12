​У Вовчанську на Харківщині досі залишаються 500 цивільних, — ОВА

Армія РФ безперервно обстрілює прикордоння Харківської області. Найбільший удар — по Вовчанську та Липцях.

Російська армія продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних населнних пунктів на півночі Харківщини. За добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Відомо про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння — практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську — жінка 46 років та чоловік 74 років", — зазначив Синєгубов в ефірі телемарафону.

За словами очільника ОВА, кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії збільшилася, наразі ЗСУ продовжують оборонну операцію.

Також не припинється евакуація цивільного населення. Досі у Вовчанську залишається до 500 людей.

"Закликаємо жителів зберегти життя та покинути обстрілювані ворогом території! Цілодобово та безкоштовно дзвоніть за номером: 0800339291", — зазначає очільник ОВА.