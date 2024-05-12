Унаслідок бойових дій знеструмлені споживачі у семи областях України, — Міненерго

На Харківщині вночі через ворожі обстріли залишилися без світла понад тисячу абонентів.

Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера

Через ворожі обстріли і технологічні причини споживачі сімох областей України залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У Харківській області через нічні обстріли знеструмлені 1146 абонентів. Залишаються без напруги 32,7 тис. точок обліку.

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 4,6 тисячі абонентів у 7 населених пунктах.

В Запорізькій області через технологічне порушення знеструмлювалися 2418 абонентів. На ранок усіх заживлено. Внаслідок бойових дій залишається без напруги 3731 точка обліку у 51 населеному пункті.

У Львівській області в одному з населених пунктів Стрийського району під час проведення земляних робіт був пошкоджений газопровід. Без газопостачання залишилися 15 житлових будинків.

В Очаківському районі Миколаївської області через бойові дії знеструмлювалися два населені пункти, загалом 450 споживачів. Усі заживлені.

У Сумській області через технологічне порушення знеструмлені 510 абонентів у трьох населених пунктах. На ранок залишаються відключеними 4,3 тис. точок обліку у 72 населених пунктах, з них 3847 абонентів – через бойові дії.

У Херсоні залишаються знеструмленими 2,9 тис. точок обліку, в Херсонській області – 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.

У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,5 тис. абонентів у 27 населених пунктах.