​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок бойових дій знеструмлені споживачі у семи областях України, — Міненерго

На Харківщині вночі через ворожі обстріли залишилися без світла понад тисячу абонентів.

Унаслідок бойових дій знеструмлені споживачі у семи областях України, — Міненерго
Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера
Фото: ua.energy

Через ворожі обстріли і технологічні причини споживачі сімох областей України залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

У Харківській області через нічні обстріли знеструмлені 1146 абонентів. Залишаються без напруги 32,7 тис. точок обліку.

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 4,6 тисячі абонентів у 7 населених пунктах. 

В Запорізькій області через технологічне порушення знеструмлювалися 2418 абонентів. На ранок усіх заживлено. Внаслідок бойових дій залишається без напруги 3731 точка обліку у 51 населеному пункті.

У Львівській області в одному з населених пунктів Стрийського району під час проведення земляних робіт був пошкоджений газопровід. Без газопостачання залишилися 15 житлових будинків.

В Очаківському районі Миколаївської області через бойові дії знеструмлювалися два населені пункти, загалом 450 споживачів. Усі заживлені.

У Сумській області через технологічне порушення знеструмлені 510 абонентів у трьох населених пунктах. На ранок залишаються відключеними 4,3 тис. точок обліку у 72 населених пунктах, з них 3847 абонентів – через бойові дії.

У Херсоні залишаються знеструмленими 2,9 тис. точок обліку, в Херсонській області – 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.

У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,5 тис. абонентів у 27 населених пунктах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies