Унаслідок бойових дій знеструмлені споживачі у семи областях України, — Міненерго

Через ворожі обстріли і технологічні причини споживачі сімох областей України залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
У Харківській області через нічні обстріли знеструмлені 1146 абонентів. Залишаються без напруги 32,7 тис. точок обліку.
У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 4,6 тисячі абонентів у 7 населених пунктах.
В Запорізькій області через технологічне порушення знеструмлювалися 2418 абонентів. На ранок усіх заживлено. Внаслідок бойових дій залишається без напруги 3731 точка обліку у 51 населеному пункті.
У Львівській області в одному з населених пунктів Стрийського району під час проведення земляних робіт був пошкоджений газопровід. Без газопостачання залишилися 15 житлових будинків.
В Очаківському районі Миколаївської області через бойові дії знеструмлювалися два населені пункти, загалом 450 споживачів. Усі заживлені.
У Сумській області через технологічне порушення знеструмлені 510 абонентів у трьох населених пунктах. На ранок залишаються відключеними 4,3 тис. точок обліку у 72 населених пунктах, з них 3847 абонентів – через бойові дії.
У Херсоні залишаються знеструмленими 2,9 тис. точок обліку, в Херсонській області – 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.
У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,5 тис. абонентів у 27 населених пунктах.