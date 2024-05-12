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Російські окупанти вбили людину на Херсонщині, ще п'ятеро цивільних поранені

Серед поранених — дитина.

Російські окупанти вбили людину на Херсонщині, ще п'ятеро цивільних поранені
Фото: МВС України

Впродовж минулої доби ворого завдав ударів по десятьом пунктам Херсонської області, унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей, серед них дитина. Одна людина загинула.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Тягинка, Садове, Михайлівка, Станіслав, Токарівка, Львове, Інженерне, Придніпровське та місто Херсон.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, з них — 1 дитина.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  приватний будинок, об'єкт комунальної інфраструктури. Було зафіксовано виток газу, але його оперативно перекрито, пожеж та загроз немає", — зазначив Прокудін.

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