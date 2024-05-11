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Обстріли прикордоння Харківщини спровокували низову лісову пожежу на площі 5 га

Гасити пожежу доводилось під постійними ворожими обстрілами.

Обстріли прикордоння Харківщини спровокували низову лісову пожежу на площі 5 га
Фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні вдень ворог завдав безперервних авіабомбових та артилерійських обстрілів по населеним пунктам Вовчанської громади Харківської області. В результаті одного з таких ударів по лісовому масиву на околиці села Бугаївка зайнялась суха хвойна підстилка, повідомляє ДСНС.  

На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 5 га. Гасити пожежу доводилось під постійними ворожими обстрілами. 

Завдяки професійним діям рятувальників та лісників вдалось запобігти поширенню полум'я на житловий сектор.

Сьогодні ввечері керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Вовчанська громада Харківщини перебуває під посиленими російськими обстрілами. Ворог випустив понад 20 керованих авіабомб по місту та навколишніх населених пунктах. Також окупанти використовують реактивні системи залпового вогню, артилерію і безпілотники.

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