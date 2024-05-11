Ворог продовжує атакувати Нікопольщину. Протягом дня вдарив 9 безпілотниками та 3 рази обстріляв з артилерії, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади.

Внаслідок обстрілів поранена жінка. Також пошкоджені 7 приватних будинків, кілька господарських споруд і парників, гараж, авто та лінії електропередач.

Крім того, понівечений й інфраструктурний об'єкт.

Вдарив агресор і по Синельниківському району. Там без жертв.