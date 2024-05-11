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Україна отримає латвійські дрони і радіолокаційні системи захисту

Посол України у Латвії заявив, що є інші сфері співпраці обох держав, але їх не називають із міркувань безпеки.

Україна отримає латвійські дрони і радіолокаційні системи захисту
посол України в Латвії Анатолій Куцевол
Фото: Facebook/Anatolii Kutsevol

З часом стане відомо про постачання латвійських БпЛА і радіолокаційних систем.

По це повідомив посол України в Латвії Анатолій Куцевол в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, про новий пакет допомоги повідомили наприкінці квітня цього року. До нього увійшли ППО, системи малої дальності, дрони, засоби РЕБ. 

"Також ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту", - скзав Куцевол.

Посол додав, що розвивається коаліція 155-мм снарядів. "Є й інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з точки зору безпеки", - сказав Куцевол.

Окрім того, Латвія допомагає з навчанням українських бійців і реабілітацією поранених військових. 

"Програма-мінімум – забезпечити таку ж кількість воїнів, що поїхали на лікування, як і раніше. Але є домовленість, зокрема з міністром охорони здоров’я, про те, що ми шукаємо можливості збільшити цю кількість. Тепер обговорюємо, чи можна було би прийняти від 150 до 200 українських військових на рік", - додав український посол.

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