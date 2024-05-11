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Україна отримає від Британії великий пакет військової допомоги на пів мільярда фунтів

Йдеться про мільйони набоїв, а також ракети і транспортні засоби.

Україна отримає від Британії великий пакет військової допомоги на пів мільярда фунтів
Фото: ArmyInform

Великобританія передає Україні найбільший за всю історію пакет військової допомоги.

Про це повідомило британське Міністерство оборони.

Мова йде про допомогу на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Пакет передбачає:

  • 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
  • понад 1600 ракет;
  • 400 транспортних засобів, зокрема, 160 бронеавтомобілів Husky.

Нещодавно Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро). Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду. 

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