Президент США ​Байден підписав указ про виділення $400 млн на допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.
Текст документа оприлюднили на сайті Білого дому.
Байден делегував державному секретареві повноваження скерувати до 400 мільйонів доларів на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також "на військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні".
Раніше видання Politico повідомляло, що пакет допомоги передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США. Він включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, протимінні машини, протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси.
- Радник президента США з національної безпеки впевнений, що постачання озброєння, схвалені Конгресом, можуть допомогти Україні зупинити російський наступ.
- 28 квітня Україна отримала першу партію допомоги від США з нового 61-мільярдного пакета: йдеться про протитанкові ракети і 155-мм артилерійські снаряди.