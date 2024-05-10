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Президент США ​Байден підписав указ про виділення $400 млн на допомогу Україні

Зброя надійде з американських складів.

Президент США ​Байден підписав указ про виділення $400 млн на допомогу Україні
Президент США Джо Байден
Фото: EPA

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.

Текст документа оприлюднили на сайті Білого дому.

Байден делегував державному секретареві повноваження скерувати до 400 мільйонів доларів на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також "на військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні".

Раніше видання Politico повідомляло, що пакет допомоги передбачатиме передачу зброї, яка вже є на складах США. Він включає нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, протимінні машини, протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси.

  • Радник президента США з національної безпеки впевнений, що постачання озброєння, схвалені Конгресом, можуть допомогти Україні зупинити російський наступ.
  • 28 квітня Україна отримала першу партію допомоги від США з нового 61-мільярдного пакета: йдеться про протитанкові ракети і 155-мм артилерійські снаряди.
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