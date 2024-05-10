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Вселенський Патріарх Варфоломій візьме участь у Глобальному саміті миру

Участь Вселенського Патріарха під час Глобального саміту миру є символічною.

Вселенський Патріарх Варфоломій візьме участь у Глобальному саміті миру
Фото: Пресслужба ОПУ

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який пройде у червні у Швейцарії.

Про це написав президент Володимир Зеленський у мережі Х.

"Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі", — ідеться у повідомленні.

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