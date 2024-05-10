Вселенський Патріарх Варфоломій візьме участь у Глобальному саміті миру

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який пройде у червні у Швейцарії.
Про це написав президент Володимир Зеленський у мережі Х.
"Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.
Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі", — ідеться у повідомленні.
- Під час великоднього привітання Вселенський Патріарх закликав Росію та Україну до обміну полоненими "всіх на всіх".