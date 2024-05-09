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Зеленський привітав новообрану президентку Північної Македонії з перемогою на виборах

Президент сподівається подальше зміцнення двосторонньої співпраці України та Північної Македонії.

Зеленський привітав новообрану президентку Північної Македонії з перемогою на виборах
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав Гордану Сіляновську-Давкову з переконливою перемогою на виборах президента Північної Македонії.

“Ми цінуємо наше міцне партнерство і вдячні Скоп’є за підтримку України в протидії російській агресії”, - наголосив президент України.

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Він зауважив що сподівається на подальше зміцнення двосторонньої співпраці України та Північної Македонії з метою відновлення миру і стабільності у об’єднаній Європі.

  • Згідно з попередніми результатами, права опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ з помітним відривом лідирує на президентських та парламентських виборах у Північній Македонії.
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